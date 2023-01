Barvers Damenschießgruppe feiert 50-jähriges Jubiläum

Von: Melanie Russ

Teilen

Der Vorstand des Schützenvereins Barver kann mit der Entwicklung zufrieden sein (v.l.): Anke Gehlker, Ehrenpräsident Manfred Schumacher, Heiner Gehlker, Marita Schröder, Olaf Freitag, Wilfried Schröder, Gabriele Freitag, Dennis Freitag und Marlies Rehburg. © Schützenverein

Viele positive Nachrichten gibt‘s beim Schützenverein Barver: Die Mitgliederzahl steigt, der Vorstand ist fast komplett besetzt und die Bewirtung beim Schützenfest ist für die nächsten fünf Jahre gesichert. Eine schlechte Nachricht für die Mitglieder: Der Jahresbeitrag steigt auf 35 Euro.

Barver – Steigende Mitgliederzahlen, ein fast komplett besetzter Vorstand und die gesicherte Bewirtung beim Schützenfest in den kommenden Jahren – es gab gleich mehrere gute Nachrichten bei der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Barver. Eine schlechte gab’s für die Mitglieder aber auch: Der Jahresbeitrag steigt 2023 von 30 auf 35 Euro. Das haben die teilnehmenden Mitglieder per Handzeichen so abgesegnet, wie der Schützenverein berichtet.

In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Friedrich Schumacher leitete dessen Stellvertreter Olaf Freitag die Sitzung, zu der 51 der 245 Mitglieder gekommen waren. Sie erfuhren unter anderem, dass der Verein im vergangenen Jahr gewachsen ist. Er verzeichnete 19 Eintritte, keine Austritte und drei Todesfälle.

Die Jahreshauptversammlung ist in Barver auch immer Gelegenheit, die Vereinsmeister zu küren. In verschiedenen Altersklassen und Schieß-Kategorien errangen Niklas Bollhorst, Olaf Freitag, Christiane Kenneweg, Manfred Schumacher und Dennis Freitag jeweils eine Auszeichnung.

Bei den Vorstandswahlen wurden 2. Vorsitzender Olaf Freitag, 2. Kassenwartin Marlies Rehburg, 2. Schießwartin Katharina Kenneweg, 2. Gerätewart Wilfried Schröder, 2. Damenvertreterin Marita Schröder und 2. Kommandeur Heiner Gehlker in ihren Ämtern bestätigt. Neuer 2. IT-Wart ist Dennis Freitag. Lediglich ein 2. Schriftführer fehlt.

Zu Ehrenmitgliedern (mindestens 70 Jahre alt und zehn Jahre Vereinsmitglied) ernannt wurden Wolfgang Runge, Wilhelm Guddas, Clemens Gelsinger, Friedrich Schumacher und Christa Schumacher.

Gefeiert wird in Barver in diesem Jahr etwas mehr als sonst. Denn die Damenschießgruppe feiert am Samstag, 29. April, ihr 50-jähriges Jubiläum. Das Schützenfest findet wie immer am Himmelfahrtswochenende statt, beginnend mit dem Kinderkönigsschießen am 18. Mai. Eine erfreuliche Nachricht in diesem Zusammenhang: Mit Maximilian Bruns vom Splash Washpark und seinem Team ist die Bewirtung für die nächsten fünf Jahre gesichert. Als nächstes steht aber erst mal der Kohlball an, zu dem der Gemeinderat die Vereine einlädt. Der Termin wird zeitnah bekannt gegeben. mer