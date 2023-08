Barver und Lezay feiern „Goldene Hochzeit“

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Ehrenmedaille der Gemeinde Lezay verlieh Patrick Morin (re.) an die zwei Vertreter des Partnerschaftsausschusses (v.li.) Daniel Gorin und Jonas Bösking sowie an Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe. © Brauns-Bömermann

Die Gemeinden Barver und Lezay feiern ihre 50-jährige Partnerschaft. Zur „goldenen Hochzeit“ waren 50 Gäste aus Frankreich zu Gast. Bei den Feierlichkeiten wurden Geschenke und warme Worte der Freundschaft ausgetauscht.

Barver – Vielsprachig und mit Rotwein, statt Bier auf dem Tisch. Das war die Kulisse im Dorfgemeinschaftshaus in Barver am Freitagabend. Die Feier: Die „Goldene Hochzeit“ der Partnerschaft zwischen Barver und Lezay/Frankreich. Dies allerdings nicht nur im Rückblick, sondern mit der Unterzeichnung der neuen Urkunde, die Bestätigung der 50-jährigen Freundschaft und als freundschaftliche Beziehung im Geiste gegenseitiger Verständigung. Und noch etwas größer dachten die Gäste in Barver: Ihr Ziel ist seit 50 Jahren und länger die Verständigung der Menschen in Europa und der gesamten Welt. Das alles von Barver aus? Die Antwort hieß eindeutig: Ja!

50 Gäste aus Lezay in Barver

Wie das praktisch gelingt, zeigte der einwöchige Besuch der rund 50 Gäste aus Lezay. Es wiederholte sich die Szenerie. Wie zu Beginn der Partnerschaft im Jahr 1965 beim Besuch der ersten französischen Gruppe und damaligen Landjugendvertreter Hermann Blome als der Franzose Theo Dries übersetzte. Zum Jubiläum stand Heinrich Schlake mit seiner französischen Frau Marie am Pult und übersetzte entweder ins Deutsche oder Französische die sechs Reden. Schlake lebt schon zwölf Jahre in Frankreich, Dries war nach dem Zweiten Weltkrieg in Barver geblieben.

Hintergrund: Mit Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages 1963, gründete sich zeitgleich das deutsch-französische Jugendwerk, mit dem Ziel, der Nachkriegsjugend die Möglichkeit zu geben, ohne Vorurteile ein fremdes Land und seine Leute und Gewohnheiten kennenzulernen. „Daraus sind immerhin fünf Paare entstanden und viele Freundschaften“, kommentierte Schlake nach dem Festakt.

Beweis zwei für die praktische Umsetzung lieferten die Musiker der „Harmonie de Lezay“ mit dem Posaunenchor Barver und dem Barver Bläser Chor (BBC) unter der Gesamtleitung der Französin Agnes Magnain. Tränen voller Stolz, 50 Jahre Freundschaft praktisch erlebbar zu machen, mit dem Ziel, das Jahrhundert mit gegenseitiger Toleranz und Respekt vollzumachen, kullerten erst zur „Ode an die Freude“ und später im Stehen zu den beiden Nationalhymnen.

Musiker der „Harmonie de Lezay“ spielten gemeinsam mit dem Posaunenchor Barver und dem Barver Bläser Chor. © Privat

Partnerschaft etwas Dauerhaftes und Erhabenes

Für Daniel Gorin (Partnerschaftsausschuss) war die Mission erfolgreich ausgeführt: „Mit unserer Partnerschaft entstand etwas Dauerhaftes und Erhabenes.“ Dass die Musiker aus Lezay und Barver zum Fest gemeinsam aufspielten, unterstrich sein Fazit: „Musik weckt Fantasie und Gefühle. Sie kennt keine Grenzen, genau wie die Freundschaft.“ Er empfahl den nächsten Generationen deutsch-französischer Freundschaft: „Ihr werdet jung bleiben, solange man entdeckt und empfänglich ist für das Schöne, Gute und Große, wenn man der Natur, dem Menschen und der Unendlichkeit zuhört.“

Für Heiner Richmann in Vertretung für Landrat Cord Bockhop war wichtig: „Das Sprechen miteinander, statt übereinander ist richtig.“ So entstünde Frieden, der derzeit wichtiger denn je sei. Durch das Zitat „Wenn die Macht zur Liebe größer ist als die Liebe zur Macht“, könnte dauerhafter Frieden entstehen.

61 Fahrten seit 1966

Für den stellvertretenden Samtgemeindebürgermeister von Rehden, Heino Mackenstedt, war es final ein Wort, das den französischen Gästen und den Gastfamilien in Barver gebührte: „Chapeau“ (ich ziehe den Hut vor Euch, seine Geste dazu). Er untermauerte die Hochachtung mit Zahlen: Seit 1966 hatten 61 Fahrten zwischen Barver und Lezay stattgefunden oder 137.000 Kilometer oder eine 3,5-fache Erdumrundung. „Daraus entstehen Geschichten für die Ewigkeit und was Euch bleibt, ist ein Schatz.“ Das Ergebnis der Freundschaft zwischen Barver und Lezay seien Respekt und Verständnis der Kulturen füreinander. „Damit seid Ihr leuchtende Vorbilder.“

Neben dem geschichtlichen Verlauf der Freundschaft fasste Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe den festlichen Abend so zusammen: „Lasst uns unser heutiges Glück feiern und unsere Freundschaft für die Geschichte weiterschreiben.“

Patrick Morin verlieh im Rahmen der von Bürgermeister Olivier Gayet übermittelten Rede den zwei Vertretern des Partnerschaftsausschusses Daniel Gorin und Jonas Bösking und Bürgermeister Hans-Hermann Borggrefe die Ehrenmedaille der Gemeinde Lezay. Bürgermeister Gayet (der versprach, noch vor dem Ende seiner Amtszeit, Barver zu besuchen) gratulierte und bedankte sich für das partnerschaftliche Engagement der Völkerverständigung auf niederschwelligem Niveau per übermittelter Rede. „Mit unserer Freundschaft tauschen wir uns kulturell und sozial aus.“

Nächster Besuch in Lezay im Juli 2024

Vor der Unterzeichnung der neuen Urkunde, die als Bestätigung der Partnerschaft steht, betonte Jonas Bösking: „Freundschaft verbindet.“ Das steht als Schriftzug auf dem Geschenk von Barver an Lezay, zweier Stelen aus Eiche, die von einem Freundschaftsband gehalten sind. „Wie viele Barveraner bereits Lezay besuchten, kann ich nur schätzen. Die Teilnehmerlisten der letzten 25 Jahre zählen rund 200 verschiedene Namen.“ Und dann kam die Transportsackkarre zum zweiten und dritten Mal zum Einsatz: Neben die Freundschafts-Stele aus Barver gesellte sich „Une chèvre“ (eine Ziege aus Metall) auf einem riesigen „Käse“ als Natursteinsockel. Bevor sich der Rotwein in die Wassergläser (wie in Frankreich Tradition) ergossen, kündigte Bösking den Termin des nächsten Besuches in Lezay 2024 an: Start ist am Freitag, 12. Juli, ab Barver, die Rückkehr ist für Sonntag, 21. Juli, geplant.

„Une chevre“ für Barver: Als Geschenk gab es eine große Metallziege mit Schriftzug. © Privat