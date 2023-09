Barver hängt dem Zeitplan hinterher, aber: „Tante Enso wird kommen – definitiv“

Von: Carsten Sander

Teilen

Das Banner zeigt, wie der Tante-Enso-Markt in Barver einmal aussehen wird. Bauherr Stephan Lemke (v.l.), Barvers stellvertretender Bürgermeister Karl-Heinz Lampe und MyEnso-Geschäftsführer Thorsten Bausch wollen damit dokumentieren, dass das Projekt voranschreitet. © Sander

Dem eigenen Zeitplan läuft Barver um einige Monate hinterher. Weshalb im Ort schon Zweifel aufkommen: Wird das noch was mit dem Bau des Tante-Enso-Marktes? Ja, wird es, versprechen Bauherr, Gemeinde und der MyEnso-Geschäftsführer. Angepeilter Eröffnungstermin: Juni 2024.

Barver – Eines sagt Thorsten Bausch in aller Deutlichkeit: „Tante Enso wird kommen – definitiv. Es gibt kein Indiz, dass es nicht so sein könnte.“ Dass der Geschäftsführer der MyEnso-Supermärkte den Brustton der Überzeugung anschlagen muss, hat seinen Grund. In Barver, wo direkt neben der Kirche einer der Tante-Enso-Märkte entstehen soll, ist zuletzt Unruhe aufgekommen. Nachdem die geforderten 300 Dorfbewohner Anteile an dem genossenschaftlichen Projekt gezeichnet hatten, ging es nur schleppend voran. Oder korrekter: von außen betrachtet herrschte über Monate Stillstand. Doch jetzt verkünden Betreiber, Bauherr und Gemeinde die wichtigsten Eckdaten: Im Juni 2024 soll in Barver der Neubau stehen und der Markt eröffnen.

Thorsten Bausch ist nicht alleine, als er den Stand der Dinge erklärt. Auch Investor und Bauherr Stephan Lemke aus Eydelstedt ist gekommen. Sowie der stellvertretende Bürgermeister Karl-Heinz Lampe. Gemeinsam stehen sie vor einem Banner, das seit Mittwoch an „Ompis Villa“ hängt – jenem ungenutzten Gebäude neben der Kirche, das für den Tante-Enso-Markt wird weichen müssen. Das Banner zeigt, wie es später dort aussehen wird. Ein Flachdachbau mit einer Holzfassade und dem Tante-Enso-Logo, Parkplätze im vorderen Bereich, dazu ein bisschen Grün. „Das wird schick aussehen“, verspricht Stephan Lemke. Knapp 500 000 Euro werden in Abriss und Neubau fließen, sagt der Investor. 320 Quadratmeter Verkaufsfläche werden MyEnso zur Verfügung gestellt – plus Lager. Das sei eine gute Größe, sagt Thorsten Bausch: „Da werden wir ein gutes Sortiment anbieten können.“ Umfang: etwa 4 000 Artikel. Dazu kommt noch ein kleines SB-Café mit Sitzbereich. Das Dach wird mit einer 70-kw-Photovoltaikanlage und der Parkplatz mit zwei 22-kw-Ladesäulen ausgestattet.

So wird der Tante-Enso-Markt in Barver laut Plan einmal aussehen.jpg © Lemke

Der ursprüngliche Zeitplan bis zur Eröffnung ist freilich längst überholt. Noch im Frühjahr hatten die Gemeindevertreter auf eine Fertigstellung des Neubaus im laufenden Jahr gehofft. Markt-Eröffnung hätte dann in den ersten Wochen nach dem Jahreswechsel sein sollen. Nun gilt: Beginn der Abrissarbeiten Anfang/Mitte Oktober; Start der Bautätigkeit soll Anfang Dezember sein. Allerdings liegt bis dato noch keine Bewilligung des vor vier Wochen eingereichten Bauantrags vor, räumt Stephan Lemke ein. Der Rohbau soll bis Ende Januar stehen, der folgende Innenausbau bis Ende April dauern. Und zum 1. Mai – so der Plan – wird das neue Gebäude an MyEnso übergeben. „Wir benötigen dann noch drei bis vier Wochen bis zur Eröffnung“, erklärt Thorsten Bausch.

Mini-Investoren auch für das Tante-Enso-Gebäude in Barver? Zum Geschäftsmodell der Tante-Enso-Supermärkte gehört es, die potenziellen Kunden von vornherein am wirtschaftlichen Erfolg des jeweiligen Marktes zu beteiligen. Indem Anteile verkauft werden. Nur wenn ausreichend Anteile gezeichnet werden, wird auch ein Tante-Enso-Markt installiert. Das sei „ein super Konzept“, sagt Stephan Lemke. Der Unternehmer würde dieses genossenschaftliche Prinzip gerne auch auf die Immobilie des in Barver entstehenden Mini-Supermarktes übertragen – wenn auch in etwas anderer Reihenfolge. Lemke, Unternehmer aus Eydelstedt, wird auf jeden Fall bauen. Aber er möchte Mini-Investoren an dem Projekt beteiligen – auch um sie noch stärker an den Tante-Enso-Supermarkt zu binden. Mindesteinlage: 500 Euro. Die zu erwartende Rendite taxiert Lemke auf „drei bis fünf Prozent“. Wobei der Gewinn allein durch die Miete, die MyEnso für das Gebäude zahlt, sowie durch die Erträge der PV-Anlage erwirtschaftet würde. Das Modell soll starten, sobald das neue Gebäude fertiggestellt ist. Dann soll auch eine Informationsveranstaltung für alle interessierten Barveraner folgen, so Stephan Lemke.

Vier Monate hängt Barver also den eigenen Erwartungen hinterher. Die Alt-Immobilie, so erklärt es Karl-Heinz Lampe, sei der Grund für die Verzögerungen. Es habe „einige Fragen zu klären“ gegeben, sagt er und wird auch bei Nachfrage nicht konkreter. Nur so viel müsse klargestellt werden: An der Kirchengemeinde habe es nicht gelegen. Lampe: „Die Kirche stellt sich nicht quer.“

In Kürze werden alle nötigen Unterschriften unter den Verträgen erwartet. Das neue Gebäude wird nach Abschluss aller Arbeiten an MyEnso vermietet. Für zunächst zehn Jahre. Ähnlich wie den Supermarkt, an dessen wirtschaftlichem Erfolg die knapp 400 Anteilseigner beteiligt werden, würde Lemke auch die Immobilie gerne genossenschaftlich organisiert sehen (siehe Extra-Text).