DRK Barver im Ort gut eingebunden

+ Zum Dank für die geschaffenen Angebote überreichte Melitta Seißenschmidt (rechts), Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Barver, ein kleines Präsent an (v.l.) Inge Ehrich, Bernadette Sandmann, Elsa Hüsker und Inge Plagge. Foto: Hodde

Barver - Auf ein Jahr mit vielen Aktivitäten blickte der DRK-Ortsverein Barver bei seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schusterkrug in Barver zurück. Die erste Vorsitzende Melitta Seißenschmidt erinnerte an die vielfältigen Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes in aller Welt und den unermüdlichen Einsatz der Helfer, oft unter schwierigsten Bedingungen.