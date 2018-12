Barver: Brand einer Tankstelle verläuft glimpflich

Zu einem Tankstellenbrand in Barver wurden die Feuerwehren Barver, Hemsloh und Rehden am Dienstagabend gerufen. Doch die zuerst eintreffenden Kräfte konnten Entwarnung geben: Es brannte lediglich ein Teil der Werbebeleuchtung am Tankstellendach. Diesen Brand konnten die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute aus Barver unter Leitung von Dirk Hardemann schnell löschen. Die nachrückenden Kräfte aus Rehden und Hemsloh brauchten nicht weiter in den Einsatz einzugreifen. Dem schnellen Einsatz der Feuerwehr ist es wohl zu verdanken, dass es an diesem Abend in Barver zu keiner Brandkatastrophe gekommen ist.

J vm / Foto: Menge