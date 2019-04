Autos, Oldies und Kunsthandwerk

Oldtimer-Freunde aus der Samtgemeinde Rehden zeigen gegenüber des Feierareals eine Auswahl ihrer schönsten „PS-Oldies“. In der Werkstatt der Firma Wittkötter Automobile wird an beiden Frühlingsfest-Tagen eine Kreativecke für die kleinen Besucher eingerichtet. Fotos: Scheland

Rehden – Fast 20 Jahre stand das Gelände im Gewerbegebiet „Am Gasspeicher“ in Rehden am letzten Wochenende im April im Zeichen des Frühlingsmarkts der Werbegemeinschaft in der Samtgemeinde Rehden. Wegen gesunkener Besucherzahlen und eines stark rückläufigen Interesses an Ausstellern hatten Wir-Verantwortlichen aufgegeben. Auf rein private Initiative springen nun drei Unternehmen in die Bresche.

„Frühlingsfest bei Wittkötters“ sind die zwei Aktionstage am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, überschrieben für die Wittkötter Automobile aus Rehden, der Motorradhandel Eils aus Wetschen und die Firma Bernd Gläser GmbH & Co. KG aus Drebber, die bei den zurückliegenden Frühlingsmärkten mit Groß- und Kleingeräten für Land- und Fortwirtschaft und den privaten Garten vertreten war, ein vielseitiges Programm auf die Beine gestellt haben.

Wie die Veranstalter mitteilen, waren sich bei den ersten Planungen der frühere WiR-Vorsitzende Wolfgang Wittkötter, seine Familie und die Belegschaft schnell mit dem Unternehmer-Ehepaar Anke und Hartmut Eils aus Wetschen sowie Firmeninhaber Bernd Gläser einig: „Wir können das, wir machen das!“

„Die Gespräche mit mehreren Kunsthandwerkern aus der Region haben gefruchtet. Sie sind bei unserem Frühlingsfest dabei und bauen ihre Stände in unserer Fahrzeughalle auf“, berichtet Wolfgang Wittkötter. Tochter Kerstin Richmann macht deutlich, dass auf dem Firmenareal nicht nur mehr als 50 Neu- und Jahreswagen zu sehen sein werden, sondern auch an die Unterhaltung der kleinen Besucher gedacht wurde. „In unserer eigens für das Frühlingsfest eingerichteten Kreativecke haben alle Kinder die Möglichkeit, nach individuellen Wünschen weiße T-Shirts zu bemalen.“ Zudem könnten Mädchen wie Jungen an beiden Tagen in der Hüpfburg herumtoben.

Der Motorradhandel Eils gibt einen Einblick in sein Angebot an Motorrädern, Quads und Motorrollern und bietet Probefahrten mit E-Bikes aus dem Hause „Trenoli“ an, während die Firma Gläser mit allen gängigen Geräten und Maschinen für Arbeiten in der Landwirtschaft, im Wald und im Garten vertreten ist und an beiden Tagen Mähroboter im Einsatz präsentiert.

Zum Kleinkunstangebot der beiden Aktionstage zählen unter anderem frühlingshafte Dekorationsartikel. Margret Richmann, Betreiberin von „Kiek mol rin“ in Hüde, ist mit geschmackvoll verarbeiteten Textilien vertreten. Zudem ist die Wetscher Malerin Renate Curth dabei. Sie zeigt in einem abgetrennten Bereich der Werkstatt eine Auswahl ihrer Bilder.

Repräsentanten vom Tüv Nord bauen beim Frühlingsfest ihre Carrera-Bahn auf und bieten allen Besuchern die Möglichkeit, ein paar schnelle Runden mit den kleinen Renn-Boliden zu drehen.

In gutnachbarschaftlicher Beziehung hat Heinz Meyer, im Rehdener Gewerbegebiet mit einem Fachbetrieb für Feuerwehrbedarf ansässig, sofort seine Unterstützung zugesagt, berichten die Organisatoren. Der passionierte Oldtimer-Fan präsentiert den Besuchern mit Unterstützung von „Oldie“-Freunden aus der Samtgemeinde Oldtimer: alte Mopeds und Motorräder, ein paar in die Jahre gekommene Schnauferl, historische Lastkraftwagen und landwirtschaftliche Zugmaschinen wie alte Trecker von Deutz, Lanz und Hanomag beispielsweise. „Gut 20 Exponate, alle 50 Jahre und älter, werden wohl zusammenkommen“, verspricht Heinz Meyer.

Fest steht auch, dass niemand hungern oder dursten muss. Ein Bratwurststand wird an den beiden Aktionstagen ebenso wenig fehlen wie eine Theke mit Getränken aller Art. Zudem zählen Eispezialitäten zu den kulinarischen Genüssen. „Und ein Teil unserer Werkstatt wird wieder an beiden Tagen zu einer rustikalen Caféteria umfunktioniert, mit bekannt aromatischem Kaffee und leckerem Kuchen“, kündigen die Frühlingsfest-Verantwortlichen an.

Die Tore zum Betriebsgelände von Wittkötter Automobile sind an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten sind ganz in der Nähe des Feierareals in ausreichender Zahl vorhanden.