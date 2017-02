Rehden - Ein 48-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Rehden leicht verletzt worden. Er hatte an der Ampelkreuzung der Bundesstraßen 214 und 239 bei Rotlicht angehalten. Ein 61-jähriger Lastwagenfahrer hatte dies übersehen und war aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Auto des 48-Jährigen auf einen vor ihm stehenden Wagen einer 66-Jährigen geschoben. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von rund 7 000 Euro.