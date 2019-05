Aufbruchstimmung auch in Rehden

Rehden - „Eine gewisse Aufbruchstimmung nimmt man wahr“, lautete das Resümee von Rehdens Samtgemeindebürgermeister Hartmut Bloch nach der letzten von drei Informationsveranstaltungen zum Breitbandausbau. Etwa 150 Einwohner waren am Montagabend in die Hemsloher Schützenhalle gekommen, um sich über technische Hintergründe und die Produkte des Betreibers Nordischnet zu informieren. Insgesamt waren es bei den drei Abenden gut 600 Interessierte.

Zwei Fragen beschäftigten die Einwohner besonders: Wie erfahre ich, ob ich in einem weißen Fleck wohne? Und wann habe ich Glasfaser im Haus? Die erste Frage war recht einfach zu beantworten. Wer nicht weiß, ob er in einem weißen oder schwarzen Fleck oder an einer der wenigen unwirtschaftlichen Adressen wohnt, kann telefonisch bei Nordischnet oder der Samtgemeindeverwaltung nachfragen. Alternativ kann die Adresse auf der Internetseite des Landkreises oder Produktseite von Nordischnet eingegeben werden.

Die Antwort auf die zweite Frage fiel naturgemäß etwas wager aus. „Gebaut wird ab dem 1. August“, betonte Kreisrat Jens-Hermann Kleine, der die Veranstaltung gemeinsam mit Nordischnet-Regionalleiter Maximilian Brost leitete. Voraussetzung ist allerdings, dass sich bei der Ausschreibung Tiefbaufirmen finden, die im August anfangen können.

Auch das Ende der Bauarbeiten ist klar definiert: 2022 soll alles fertig sein. Dazu, welcher Bereich des Landkreises wann ans Netz gehen kann, wollten und konnten weder Kleine noch Brost konkrete Aussagen machen. Denn neben den knappen Kapazitäten der Baufirmen gibt es viele weitere Unwägbarkeiten. Wenn Gewässer, Brücken oder Bahnschienen gekreuzt werden müssten, könne es ebenso zu Verzögerungen kommen wie bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, so Kleine.

Eine weitere Frage der Hemsloher: Was passiert eigentlich, wenn GVG Glasfaser (Nordischnet ist deren Marke) in finanzielle Schieflage gerät und den 25 Jahre laufenden Pachtvertrag mit dem Landkreis nicht erfüllen kann? Laut Jens-Hermann Kleine hat sich der Landkreis im Pachtvertrag zu einer Bürgschaft verpflichtet, durch die der weitere Betrieb durch GVG Glasfaser etwa ein Jahr aufrecht erhalten werden könnte. Diese Zeit würde der Landkreis für die Suche nach einem neuen Partner nutzen.

Auch das Thema Wirtschaftlichkeit wurde bei den Veranstaltungen angesprochen. In den bereits gut versorgten schwarzen Flecken, in denen das Unternehmen Nordischnet auf eigene Rechnung Glasfaser verlegt, müssen nach Aussage von Maximilian Brost etwa 40 Prozent der Haushalte einen Vertrag abschließen, um eine Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Das sei aber kein Problem. In den vom Unternehmen bereits in Schleswig-Holstein ausgebauten Gebieten sei die Vermarktungsquote immer erreicht worden.

Der Landkreis Diepholz, der das Netz in den weißen Flecken ausbaut, benötigt laut Kleine keine Wirtschaftlichkeit, da er Fördermittel zum Schließen der Wirtschaftlichkeitslücke erhält. Allerdings wäre auch für ihn eine hohe Vertragsabschlussquote wichtig. Denn die Höhe der Pacht, die er erhält, ist laut Kleine von der Zahl der Kunden abhängig.

Weitere Informationen

Wer Fragen zum Vertragsabschluss hat, kann sich an jedem zweiten und vierten Dienstag im Monat von 16 bis 19 Uhr im Beratungsbüro in der Sparkasse Rehden melden oder einen individuellen Beratungstermin mit den Nordischnet-Mitarbeitern, Telefon 0800/9070070, vereinbaren. Darüber hinaus werden die Mitarbeiter in den kommenden Wochen von Haus zu Haus gehen und ihre Beratung anbieten. Die Vermarktungsphase endet am 31. August.