Asterix und Obelix kommen zum Gemeindefest in Rehden

Von: Melanie Russ

Teilen

Die Aufbauarbeiten für das Gemeindefest rund um Kirche und Gemeindehaus in Rehden haben begonnen. © Russ

Rehden/Hemsloh – Gefeiert wird der 150-jährige Geburtstag der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Rehden das ganze Jahr hindurch, aber der Höhepunkt, der steht mit dem Gemeindefest rund um Kirche und Gemeindehaus am Pfingstwochenende, Samstag und Sonntag, 27. und 28. Mai, an. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Als besondere Gäste haben sich Asterix und Obelix und Regionalbischof Friedrich Selter.

„Es ist alles gut im Plan, aber wir haben keine Langeweile“, sagt Stefanie Bunge, Vorsitzende des Kirchenvorstands. Am Dienstag begannen die Aufbauarbeiten mit dem ersten Zelt neben dem Gemeindehaus, der große Aufbautag aber ist der Freitag. „Ab dann ist auch die Wagenfelder Straße gesperrt“, so Bunge. Dass bislang alles so reibungslos läuft, hat das Organisationsteam auch den vielen Helfern aus Vereinen und Institutionen der ganzen Samtgemeinde zu verdanken. „Dafür sind wir wirklich dankbar“, freut sich die Vorsitzende.

Der Posaunenchor wird die Feierlichkeiten am Samstag um 14 Uhr eröffnen. Kurz danach rücken ganz besondere Geburtstagsgäste in den Fokus: Asterix und Obelix und ihre Freunde laden für 14.30 Uhr zu einer Mitmachshow für die ganze Familie ein. „In unserer Show wird in Anlehnung an das Gemeindefest der charmante Hinkelsteinexperte Obelix Geburtstag haben. Und alle gallischen Dorfbewohner überlegen, was sie ihm schenken könnten“, berichtet Ingo Jaeger, der als neuer Regionaldiakon gemeinsam mit zehn jungen Erwachsenen aus Wetschen, Rehden und Barver die fiktive Handlung erdacht hat. Lana Rabius aus Barver, die in die Rolle des Schmiedes Automatix schlüpft, bekommt den Auftrag, das Geburtstagsgeschenk für Obelix zu besorgen. Doch wer vertritt ihn in seinem Handwerk? Die Kinder, die an der Show teilnehmen werden, können sich für diesen Job bewerben. „So sind die Kinder mittendrin und selbst ein Teil der Show“, freut sich Maren Finke, die als Häuptling Majestix die Ehre haben wird, auf dem großen Thron Platz zu nehmen. Zum Abschluss des Samstags sind um 19.30 Uhr ein Konzert in der Kirche unter anderem mit Pianistin Monika Zielke und eine VIP-Disco für „Konfis & Friends“ im Zelt geplant.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Samtgemeindegottesdienst, in dem die neuen Hauptkonfirmandinnen und -konfirmanden aus Barver und Rehden-Hemsloh begrüßt werden sollen. Als Gast hat sich Regionalbischof Friedrich Selter angekündigt, der die Predigt halten wird. Am Sonntag gibt es eine Tombola, ein Quiz für Kinder und Erwachsene und ab 13 Uhr Mitmachaktionen mit der Kinderfeuerwehr.

„An beiden Tagen wird es neben leckerem Essen und Eis sowie verschiedenen Getränken jede Menge interessante Aktivitäten geben“, versprechen die Organisatoren. Eine Hüpfburg ist natürlich dabei, ein Spielmobil sowie Spiel- und Kreativaktionen. Im Laufe des Nachmittags treten an beiden Tagen der Posaunenchor, der Chor „gemischt for fun“ und die Plattdeutsche Bühne auf. Die Besucher können an Kirchenführungen teilnehmen und den Kirchturm besteigen. Wer einen etwas anderen Gottesdienst erleben möchte, ist an beiden Tagen zu kurzen Schnupper-, Krabbel-, Kinder- und Jugendgottesdiensten im Erzählzelt eingeladen.