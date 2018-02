Anna-Lena Welge seit Jahresbeginn neue DRK-Pflegedienstleiterin in Rehden

„Man muss für den Beruf brennen“

+ © Russ Die neue Leiterin der Ambulanten Pflege des DRK in Rehden, Anna-Lena Welge, hat ihren Dienst angetreten. © Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Die Fußstapfen, in die Anna-Lena Welge tritt, sind nicht gerade klein. Doch Angst, darin unterzugehen, muss die neue Leiterin des Ambulanten Pflegedienstes des DRK in Rehden nicht haben. Anfang des Jahres hat sie den Posten offiziell von Heidrun Bloch übernommen, doch bereits seit Sommer hatte sie die Möglichkeit, in ihre neue Aufgabe hineinzuwachsen. Nicht nur von Bloch habe sie viel Unterstützung erhalten, sondern auch von deren Stellvertreterin Johanna Reuter, so Welge.