Angler blicken zufrieden zurück

BARVER - Die Sportfischer in Barver waren zufrieden mit den Ergebnissen des vergangenen Jahres. Zu diesem Schluss kam die Mitgliederversammlung am Freitagabend unter dem Vorsitz von Jürgen Hartmann im Vereinslokal Schusterkrug in Barver.

„Die Arbeitsdienste an den Teichen waren hervorragend besucht, wir haben an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen und haben zwei neue Hütten gekauft“, resümierte alter und bei den Wahlen zum neuen Vorsitzenden gewählter Jürgen Hartmann.

Aus seinem Bericht zum Jahr 2016 ging hervor, dass der Sportfischereiverein „Geld in die Hand genommen hatte“, um Teiche auszubaggern, zu verbinden und eine große Aufenthaltshütte und eine kleinere (zwei mal zwei Meter) als Abstellmöglichkeit gekauft hatte. Auch der Antrag für den Stromanschluss sei gestellt, das Frühjahr könne also kommen.

Das Engagement der Mitglieder in der Pflege des Vereinsgeländes mit Teichen und Umfeld bestätigte erster Gewässerwart Uwe Schlechtweg. Akribisch führte er Statistik über Angelevents mit Teilnehmerzahlen, gefangenen Fischen, Gewichten, Wetterverhältnissen. Darunter hatten die Sportfischer diverse Angebote, die vom An- und Abangeln am Anfang und Ende der Saison, dem Angeln der Könige, Preisangeln mit Lebendködern, Jugend-, Nacht-, Dorfpokalangeln, Familien- und Seniorenangeln reichte. Die Berichte zeigten auch, dass es mit dem Angeln wie im Leben ist: Mal hätte man einen „guten Lauf“, mal finge man echte Kapitale, mal mache die Summe die Masse der Kleinen.

Als jahresbester Petrijünger kristallisierte sich bei den Jugendlichen Lukas Rieger mit insgesamt 98 Fischen heraus. Einen Erinnerungsjahresbesten-Pokal für den größten Fisch sicherte sich Tobias Stüwe. Bei den erwachsenen Anglern ließ Dirk Kindler mit seiner stoischen Ruhe alle hinter sich. Mit 93 geangelten Fischen platzierte er sich für den Jahresbesten. Karl-Wilhelm Sperling folgte in der Kategorie Angler über 60 Jahre und Uwe Schlechtweg fing den größten Fisch der Saison.

Heiko Kenneweg, Bernd Kramer, Karin Adelstein und Jürgen Hartmann verlas der Vorstand als langjährige Mitglieder. Die anstehende Wahl des ersten Vorsitzenden, Schriftführers, ersten und zweiten Gewässerwartes leitete Dirk Kindler.

Neu im Vorstand ist seit der Jahreshauptversammlung Marco Bobrink als Schriftführer, er löste Hans-Hermann Borggrefe ab. Wiedergewählt wurde Jürgen Hartmann als Vorsitzender, Uwe Schlechtweg als erster und Reinhold Thorns als zweiter Gewässerwart. Thomas Buschmann löste Ewald Vetter als neuer Kassenprüfer ab.

Jetzt, wo die Bilanz für 2016 gezogen worden ist, wünschen sich die Barveraner Angler im Frühjahr schönes Wetter für viele Stunden im Freien, wenig Blaualgen in den Teichen und beißfreudige Fische. J sbb