Anfang 2020 soll gebaut werden

SPD-Antrag für Schaffung niedrigpreisiger Wohnungen findet Zustimmung

Wetschen – Die Planungen für das neue Baugebiet an der St. Hülfer-Straße in Wetschen sind weitestgehend abgeschlossen. Am Dienstag billigte der Bau-, Wege-, Planungs- und Umweltausschuss einstimmig den Beschluss der Satzung, dem der Rat am Dienstag, 2. Juli, folgen soll.