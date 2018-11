Persönlichkeitsanalyse zum Frühstück

+ Gut 180 Frauen waren der Einladung zum Frühstückstreffen in den Ratsstuben gefolgt. - Fotos: Menge

Rehden - Unter dem Motto „Ich bin anders, du aber auch“ stand am Samstag das Frühstückstreffen für Frauen der Ortsgruppe Diepholz in den Ratsstuben in Rehden. Moderatorin Anne-Christine Gaehler begrüßte gut 180 Damen aus dem Großraum Diepholz. Nach einem gemeinsamen Frühstück hörten sie, was Referentin Ina Oetinghaus, psychologische Beraterin aus Dortmund, zum Thema Persönlichkeit zu sagen hatte.