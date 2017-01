Alte und neue Geschichten aus dem Ort lebendig vorgetragen

HEMSLOH - Es war, als säße man bei Heidis Alm-Öhi-Großvater auf dem Schoß und lausche den spannenden Geschichten aus vergangenen Tagen, die anders als die hektischen Bilder im Fernsehen oder die Online-Nachrichten in den Internetportalen vorbeihuschen. Gemeint die Zeit, die sich die Mitglieder des Heimatvereins der Samtgemeinde Rehden nahmen, um sich Geschichten vortragen zu lassen. Lokale Geschichten ihren Ort betreffend von gestern und heute, an moderner Technik in Hoch- und Plattdeutsch. „Klönabend“ hieß das Event, der Name nicht so spektakulär wie Filme im Kino, aber ebenso spannend in der Thematik, vermutlich spannender, denn regional.

Nach einem gemeinsamen Abendessen und der Begrüßung durch den Vorsitzenden Helmut Elver standen im Schützenhaus Hemsloh die Programmpunkte: Die akribische Recherche zur Hemsloher Schule von Dieter Plaggemeyer, freie Geschichten rund um Rehden von Alfred Voss (Jahrgang 1928), die Siebenhäuser Molkerei „Im Wandel der Zeit“ von Friedhelm Hardemann. Die Musik zur Entspannung zwischendurch lieferte das Ehepaar Ulrike und Dr. Matthias Stephani mit den Klavierschülerinnen von Monika Zilke Vy (15) und Nhu (13). Ein offener Abend mit dem Schwerpunkt Heimatkunde an Beispielen und Erlebtem fand im Schützenhaus in Hemsloh statt.

Wie die Hauptfiguren seiner Geschichten aus Rehden, die Voss „Originale“ nennt, ist er selbst eins. Mit knapp 90 Jahren ein gewandter Redner und Geschichten-Verteller, denn auf Plattdeutsch klingen die Anekdoten aus der Vergangenheit so viel authentischer. Wie die von der Kutschfahrt seines Vaters mit kaputten Bein und eigener Halsentzündung ins Diepholzer Krankenhaus. „Dr. Frank aus Diepholz nahm uns mit seinem Kutschwagen mit, aber erst, wenn wir den Pferden einen Kanten Brot gaben.“ Oder die Erinnerung an die Bomber, die immer um 12.30 Uhr und 0.30 Uhr in Verbänden über Rehden flogen. Er erinnert sich an die Geschäfte in Rehden, an das Lebensmittelgeschäft, das auch Eisen- und Kolonialwaren führte.

„Beim olen Putzull bekam man alles für die Pferde, vom Sattel bis zum Geschirr. Und wenn er abends in der Kneipe sein Holzbein abschnallte und auf den Tresen haute, daran wird man sich noch lange erinnern“, meinte Voss. Er brachte Geschichten aus dem Leben, wie er sie nannte.

Nicht alle Geschichten sind lustig, wenn er sich an Hermann Peters erinnert, der immer der Beste in der Schule war, aber der erste Gefallene im ersten Monat des Krieges. „Gerne erinnere ich mich an die zum Landdienst verpflichteten ,Deerns’ aus Braunschweig während des Krieges. Da hatten wir keine männliche Konkurrenz, die waren alle im Krieg“.

Dieter Plaggemeyer hatte sich tief in das Schulwesen von Hemsloh eingearbeitet. Er sprach dabei über drei Schulgebäude: Schulgebäude heute Lensing, Schulgebäude heute Kindergarten und die Hemsloher Bruchschule, die 1966 aufgelöst wurde. Die Gründung der Hemsloher Schule nahm er mit 1784 an. Vorher ab der Reformation gab es Küsterschulen. Vor dem Schulhausbau fand Unterricht in gemieteten Räumen auf Hofstellen statt, bis 1830 die erste Schule gebaut wurde. Dort wohnte der Lehrer, in der Erntezeit fiel die Schule häufig aus. 1929 erfolgte der Neubau einer Schule, in der heute der Kindergarten beherbergt ist. Nach dem Krieg wird aufgrund der Flüchtlingssituation vor- und nachmittags Unterricht gehalten.

Friedhelm Hardemann verlas eine Chronik der ehemaligen Molkerei in Rehden von 1900 bis zur heutigen Siebenhäuser Molkerei, die mit Wolfgang Johanning heute wieder Molkereiprodukte in Direktvermarktung anbietet. „Die Familie Johanning hat mit dem Kauf der Molkerei neben ihrem Milchvieh- und Landbaubetrieb viel Mut bewiesen und setzt auf mehrere Standbeine in der Landwirtschaft“, so Hardemann.

Gegen Ende des Abends verlas Helmut Elver noch einige Anekdoten. J sbb