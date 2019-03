Alte Landmaschinen dominieren Barver

15. Oldtimerpflügen am Sportplatz

+ Die PS-Zahl spielt beim Oldtimer-Pflügen in Barver keine Rolle. Hauptsache, die Furchen werden gerade. Foto: Menge

Barver – Alte Traktoren stehen am Samstag, 23. März ab 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in Barver wieder im Mittelpunkt. Der Barver Frühschoppen Club (BFC) veranstaltet dann zum 15. Mal das Oldtimer-Pflügen, zu dem allen Interessierten eingeladen sind.