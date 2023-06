Starke Leistungen, aber für manche auch ein verschenktes Jahr

Von: Simone Brauns-Bömermann

Die Klasse 10 R mit ihrer Klassenlehrerin Gerda Böckmann. © Brauns-Bömermann

Die Oberschule Rehden hat 42 Abschlussschüler verabschiedet. Rektor Rainer Fritzsche lobte das insgesamt hohe Niveau der Abschlusszeugnisse, einige Schüler hätten ihr letztes Schuljahr aber auch verschenkt.

Rehden – Eigentlich kann Schulleiter Rainer Fritzsche mit dem aktuellen Abschlussjahrgang ganz zufrieden sein. Die 42 Schülerinnen und Schüler der vier Abschlussklassen der Oberschule Rehden lägen mit ihren Abschlusszeugnissen deutlich über dem Landesdurchschnitt, betonte er während der Abschlussfeier am Freitag. Allerdings benannte er auch die Schattenseiten: „Manche haben das letzte wichtige Jahr verschenkt und ihr Potenzial nicht genutzt. Mir geht das nahe, und deshalb sage ich euch das, denn ihr seid eine gute Truppe.“ Rainer Fritzsche freute sehr, dass die meisten der Absolventen aus den zwei zehnten und zwei neunten Klassen entweder eine Lehrstelle haben oder auf anderen Schulbänken „weiterbüffeln“.

Die Klasse 10 H mit ihrer Klassenlehrerin Bernadette Klodwig. © brauns-Bömermann

Dass man auch mit nicht so brillanten Noten Karriere machen kann, damit beruhigte Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene die Schüler. „Das Miteinander in schweren Zeiten zählt“, betonte er den Wert von Freundschaften zum Beispiel in Corona-Zeiten, als Schule kaum richtig möglich war. Pastor Dimitri Schweitz mahnte in seinem Grußwort: „Achtet darauf, mit wem, wie und wohin ihr geht. Hinterfragt und nehmt nicht alles hin.“ Die neue Unabhängigkeit bedeute auch Verantwortung. „Nehmt sie an.“ Die „liebevollste“ Rede der vier Klassenlehrer hielt Meik Münkel. „Ich habe von euch viel gelernt, vor allem mein Wortschatz hat sich erweitert“, sagte er und dankte seiner 9 Hb. „Die Welt braucht eure Ideen. Geht raus und seid die beste Version eurer selbst.“

Nelli Pracht und Maite Mackenstedt (Mitte) zeichnete Schulleiter Rainer Fritzsche als Beste ihres Jahrgangs aus. © Brauns-Bömermann, Simone

Abschlussschülerin Maite Mackenstedt führte souverän durch das Programm und sorgte mit ihrem Schüler-ABC, mit dem sie die Rehdener Schülerspezies beschrieb, für viele Lacher im Zuschauerraum: B und D wie blöd und dumm gelaufen, K wie Kopfläuse, G wie Gammelvolk oder Z wie Zicke, Zombie, Zeugnis. „Und jetzt gibt´s einen Knall und wir sind raus.“

Doch zuvor überreichte der Schulleiter mit den Klassenlehrern noch schnell die Abschlusszeugnisse. Als beste Schülerinnen des Jahrgangs ehrte er Nelli Pracht (Klasse 10 H Gesamtnote 1,62) und Maite Mackenstedt (Klasse 10 R Gesamtnote 1,64). Beide erhielten einen Weiterbildungsgutschein in Höhe von je 100 Euro von der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz. Der Förderverein der Schule am Geestmoor ehrte zudem Maite Mackenstedt für ihr „unverzichtbares und universelles Engagement für ihre Schule“. Ein „zweites Zeugnis“ erhielten zehn Zehntklässler, die am Wahlpflicht-Kurs Schul-Feuerwehr teilgenommen und ihre Truppmann-I-Prüfung abgelegt hatten.

Die Abschlussklassen 9 Ha und 9 Hb mit ihren Klassenlehrern Issa Hamda (links) und Meik Münkel. © Brauns-Bömermann

Die fünften bis siebten Klassen trugen ihren Teil zu einer gelungenen Entlassfeier bei und verabschiedeten die Abschlussschüler mit musikalischen Beiträgen wie „Tausend Tattoos“ von Rapper Sido, „Komet“ von Udo Lindenberg und dem Klassiker „Frère Jaques“.