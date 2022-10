Abschied mit Wehmut: Borcherding in Rehden schließt

Teilen

Der Tresen, die vollen Regale – das alles hat Ingrid Striek ein Leben lang begleitet. Zum Jahresende ist Schluss. © Russ

Die Familie Borcherding schließt ihr Traditionsgeschäft an der Schulstraße in Rehden zum Jahresende.

Rehden – Es schwingt Wehmut mit, wenn Hermann Borcherding und seine Schwestern Ingrid und Elke über die Schließung ihres Familienbetriebs, von den Rehdenern auch liebevoll Pingel oder Klein-Karstadt genannt, sprechen. Kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Laden von klein auf zu ihrem Leben gehörte. Zum Ende dieses Jahres wird er schließen.

1945 gründete Rosine Borcherding, genannt „Oma Rosi“, das kleine Ladengeschäft an der Schulstraße in Rehden. Direkt am Wohnhaus angegliedert, umfasste es zunächst nur einen winzigen Raum, in dem Zinkwannen und Jauchefässer verkauft wurden. Kurz darauf stieg Elfriede Borcherding, Oma Rosis Schwiegertochter, mit in das Geschäft ein.

Mit der Zeit vergrößerte sich die Ladenfläche, und das Angebot erweiterte sich um Haushaltswaren. Manch ein Rehdener erinnert sich noch an Elfriede, die in ihrer Kittelschürze immer für einen Plausch zu haben war und mit gutem Rat bei der Auswahl des richtigen Weckglases zur Seite stand.

Nachdem sie im Jahr 2020 verstorben war, übernahm Elfriedes Sohn Hermann das Geschäft und führt es seitdem gemeinsam mit seinen beiden Schwestern Ingrid und Elke. Heute kann man bei Borcherdings alles von Schreibwaren und Haushaltsartikeln über Schrauben und kleines Gartenwerkzeug bis hin zu Geschenkartikeln erwerben.

Bei „Pingel“ gehen zum Jahresende die Lichter aus: Ingrid Striek, Hermann Borcherding und Elke Winkelmann (rechts) danken für die langjährige Treue ihrer Kunden. © Stephanie Kroner

Eines aber hat sich bis heute nicht verändert: Wer das Geschäft betritt, wird herzlich begrüßt, nicht mehr von Elfriede, sondern von Ingrid oder Elke. Die beiden beraten ihre Kunden fachkundig, welches Krepppapier das Richtige für die Rosen am Hochzeitsjubiläumskranz ist und haben natürlich auch die passende Kreppmaschine parat. Und auch um einen Schnack sind beide nicht verlegen. Man kommt nicht umhin zu spüren, wie viel Herzblut noch immer in diesem kleinen Laden steckt.

Und doch ist Ende des Jahres Schluss mit dem Traditionsgeschäft. „Es lohnt sich wirtschaftlich einfach nicht mehr, den Laden fortzuführen. Vor allem das vermehrte Einkaufen im Internet setzt uns zu“, beschreibt Hermann Borcherding die Beweggründe für die nicht ganz leicht gefallende Entscheidung. Denn er und seine Schwestern sich einig sind, dass ihnen die vielen Begegnungen und netten Gespräche im Laden fehlen werden.

Die letzten Monate möchten die Geschwister nutzen, um sich von ihren Kunden zu verabschieden und sich mit einem Schlussverkauf mit vielen Rabatten für deren langjährige Treue zu bedanken.