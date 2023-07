Abenteuer in der Kirche

Von: Simone Brauns-Bömermann

Auf Luftmatratzen und in Schlafsäcken wurde in der Kirche übernachtet. © Brauns-Bömermann

Die Rehdener Kirchengemeinde hat 25 Kinder zur Übernachtungsparty in die Kirche „Zum Guten Hirten“ eingeladen.

Rehden – Die Kirche in Rehden trägt den Namen „Zum guten Hirten“ – für 25 Kinder wurde sie nun aber zum guten Hotel. Die Kinder hatten sich zur Übernachtung vor dem Altar und im Kirchenschiff angemeldet. Das Fazit am Samstagmittag, als die Hot Dogs verputzt waren und alle durchgehalten hatten, lautete: „Das machen wir auf jeden Fall wieder.“

Als die Betten am Freitag gebaut waren und die Kuscheltiere sie bewachten, servierte das fünfköfige Team um Stefanie Bunge im Gemeindehaus gegenüber erst mal Pizza. Dann trafen sich Gruppen von rund sechs Kindern zum Aufstieg in den Glockenturm bei Christa Sander. Die erste Aufgabe war, in der 150 Jahre alten Kirche die ebenso alten Stufen zu zählen, die hinauf führen zum Geläut. „Und, wie viele sind es?“, fragte Friedhelm Sander unter der ersten riesigen Glocke. Zwischen 18 und 50 war fast jede Anzahl dabei, so aufregend war der Aufstieg gewesen. Beim Abstieg war es klar: Es sind 50 Stufen.

Unter der Glocke stehend, versuchte sich jedes Kind darin, am lautesten mit einem Holzhammer die Glocke zum Klingen zu bringen. Dass die Glocke später in der Nacht, eigentlich halbstündig erklingt, wussten sie da noch nicht. Dass in Rehden aber die zweite Glocke, die über der ersten auf engstem Raum hängt, zu hohen kirchlichen Feiertagen schlägt, dieses Wissen nahmen sie mit. „Über der zweiten hing früher sogar noch eine dritte Glocke“, erklärte Sander, der auch über einen Steg durch das Dachgeschoss führte und alle Fragen dazu beantwortete.

Die Nacht in der Kirche wurde zum echten Ferienhighlight: „Wir machen eine Polonaise um die Kirche, designen Spiegel, proben für den Familiengottesdienst am kommenden Sonntag und spielen spannende Spiele im Kirchenraum“, erläuterte Bunge.

Spannend wurde es auch, wenn jemand in der Nacht zur Toilette musste: Nein, ein Nachttopf kam nicht zum Einsatz, aber es ging einmal über die Straße ins Gemeindehaus, natürlich mit erwachsener Begleitung. Die Übernachtung in der Kirche war ein Programmpunkt im Rahmen der Feierlichkeiten anlässlich des 150. Geburtstages der Kirche.

Die Übernachtungskinder sind am Sonntag, 16. Juli, in die Gestaltung der „Sommerkirche“ eingebunden, die als Familiengottesdienst gefeiert werden soll. Das Motto lautet „Kirche entdecken”. Los geht es um 11 Uhr in der Kirche „Zum Guten Hirten”. Im Anschluss findet ein gemeinsamer Mittagsimbiss statt. sbb