84-Jähriger stirbt nach Sturz in Rehden

Von: Fabian Raddatz

Helfern gelang es nicht, den Mann wiederzubeleben. Er starb noch vor Ort. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein 84-jähriger Mann kam am Sonntag in Rehden ums Leben. Nach Angaben der Polizei starb der Rentner vermutlich nach einem Sturz mit dem Rad.

Rehden – Dramatischer Vorfall in Rehden am Sonntag: Wie die Polizei berichtet, war ein 84-Jähriger zusammen mit seiner Ehefrau auf der Nienburger Straße (B 214) mit dem Pedelec unterwegs. Das Paar war gerade auf einem Geh- und Radweg an der Nienburger Straße in Richtung Sulingen unterwegs, als sich die Frau umschaute und ihren Mann nicht mehr sah.

Sie wendete und fand ihren Mann neben der Fahrbahn im Graben liegen. Ersthelfern riefen den Rettungsdienst und kümmerten sich um den 84-Jährigen. Versuche des Rettungsdiensts, den Mann wiederzubeleben, blieben ohne Erfolg: Der 84-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.

84-Jähriger stirbt nach Sturz in Rehden: Polizei ermittelt

„Nach ersten Erkenntnissen muss der 84-Jährige während der Fahrt gestürzt und in den Straßengraben gefallen sein“, teilte die Polizei mit. Ehefrau und Ersthelfer mussten von einem Notfallseelsorger betreut werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.