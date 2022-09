50 Jahre Erfolgsgeschichte: Samtgemeinde Rehden feiert Jubiläum

Von: Melanie Russ

Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene (rechts) dankte seinem Vorgänger Hartmut Bloch (mit Ehefrau Heidrun) sowie den Ehefrauen der verstorbenen früheren Köpfe der Samtgemeinde Gerda Menke (3.v.l.), Marianne Evers (4.v.l.) und Erika Fenker. © Russ

Die Samtgemeinde Rehden hat mit vielen Gästen und einem Tag der offenen Tür ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert.

Rehden – Fast noch ein „Küken“ ist die Samtgemeinde Rehden mit ihren 50 Jahren im Vergleich zum Alter ihrer Mitgliedsgemeinden. Es ist eine kurze, aber sehr erfolgreiche Geschichte, auf die die Verwaltung am Samstag mit vielen Ehrengästen und ihren Einwohnern zurückblickte. Nach einem Festakt nutzten am Nachmittag viele Einwohner die Möglichkeit, das neue Rathaus zu besichtigen, das zwar seit zwei Jahren in Nutzung ist, aber coronabedingt noch nicht offiziell eingeweiht werden konnte.

Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene ging während des Festakts in der Schul-Mensa kurz auf die Vorgeschichte der Samtgemeinde Rehden ein, verhehlte auch nicht, dass anfangs nicht alle Gemeinden mit dem geplanten Zusammenschluss glücklich waren. Aber Fritz Koldewey habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit es schließlich zur Gründung kam. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte, die Kiene mit einigen Zahlen veranschaulichte. So hatte der erste Haushalt 1972 ein Volumen von gut 500 000 DM, der aktuelle umfasst rund 7,5 Millionen Euro, die Einwohnerzahl stieg von gut 4000 auf über 6300. Obwohl das Geld anfangs knapp gewesen sei, habe man auch damals schon viel bewegt.

Als wesentliche Wegbereiter des Erfolgs nannte Kiene den ersten Bürgermeister Fritz Koldewey und den ersten Samtgemeindedirektor Hermann Menke, ihre Nachfolger Wilhelm Evers und Friedhelm Fenker sowie seinen Vorgänger Hartmut Bloch, der die Samtgemeinde in Personalunion fast 20 Jahre geführt hatte. „Das unermüdliche Wirken dieser Menschen hat unsere Samtgemeinde geprägt“, sagte Kiene. Und zu den Verdiensten Hartmut Blochs: „Du hast einen erheblichen Teil zum Erfolg der Samtgemeinde beigetragen.“ Aber die Köpfe der Verwaltung waren nicht allein die Baumeister des Erfolgs, wie Kiene betonte. Räte, Verwaltungsmitarbeiter, Feuerwehren, Vereine und Verbände, Schule und Kita-Träger – sie alle förderten das Miteinander.

Die Samtgemeinde hat in 50 Jahren viele Herausforderungen gemeistert, ein Blick in die Zukunft zeigt, dass sie nicht weniger werden. Digitalisierung, demografischer Wandel, Klimawandel und Energieversorgung nannte Kiene als Beispiele und gab sich selbstbewusst: „Wir ducken uns nicht weg, wir gehen sie gemeinsam an.“

Zu den offiziellen Gratulanten gehörte auch Landrat Cord Bockhop, dessen Freude über die positive Entwicklung Rehden nicht ganz uneigennützig ist. Denn auch der Landkreis profitierte erheblich von den immensen Gewerbesteuereinnahmen, die Rehden bis vor wenigen Jahren aus dem Erdgasspeicher erhielt und die zur Entschuldung des Landkreises beitrugen. Die Zusammenarbeit mit Bloch und nun Kiene beschrieb er als hervorragend.

Glückwünsche überbrachten auch der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann und Pastor Dimitri Schweitz. Musikalische Glanzlichter setzte die Pianistin Monika Zielke unter anderem mit Variationen über „Das große Tor von Kiew“ des russischen Komponisten Mussorgski und Variationen über ukrainische Volkslieder.

Auf dem Vorplatz des Rehdener Rathauses war am Samstag beim Tag der offenen Tür einiges los. © Russ

Direkt an den Festakt schloss sich der Tag der offenen Tür an, den viele Einwohner nutzten, um einen Blick in die Büros ihrer Verwaltung zu werfen. „Schön ist es geworden“, war häufig zu hören. Unterschiedliche Meinungen gab es zur Größe. Es sei richtig gewesen, gleich „vernünftig“ zu bauen, weil das Geld ja da gewesen sei, sagten die einen. „Was es früher zu klein war, ist es jetzt zu groß“, fanden die anderen.

Die vielen kleinen Besucher machten sich darüber keine Gedanken. Sie vergnügten sich auf der Hüpfburg, ließen sich zauberhafte Figuren auf ihre Gesichter malen und düsten auf der Jagd nach Antworten auf die Fragen der Rathaus-Rallye durch die Räume.

Hausherr Magnus Kiene konnte sich am Ende über ein gelungenes Geburtstagsfest und vielen Gratulanten freuen.