2 222 Ausbau-Kilometer und 178 Millionen Euro Investitionen: Erster Spatenstich für Breitbandausbau

Schnelles Internet für mehr als 15 400 Gebäude, 178 Millionen Euro Investitionen und insgesamt 2 222 Ausbau-Kilometer: Der Breitbandausbau im Landkreis Diepholz hat gestern in Rehden mit dem symbolischen ersten Spatenstich begonnen. Schauplatz: das Gewerbegebiet „Am Gasspeicher“. Dort sollen die Glasfaserleitungen des voraussichtlich im Herbst beginnenden ersten Ausbauabschnitts an das überregionale Glasfasernetz des Betreibers GVG Glasfaser angeschlossen werden. Stefan Muhle (7.v.r.), Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, war voll des Lobes für den Landkreis Diepholz. „Ich ziehe den Hut vor dem Engagement, mit dem hier die Zukunft in die Infrastruktur gebracht wird“, sagte der 45-Jährige. Muhle bezeichnete das Ausbauprojekt als die größte Maßnahme im Land Niedersachsen. Die Bürgermeister aus dem Landkreis Diepholz setzten gemeinsam mit Landrat Cord Bockhop (7.v.l.) , Planer Kai Seim (6.v.r.) und Günter Klingenberg (r.) als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Wirtschaftsförderung den ersten Spatenstich. Foto Und Text: Gerhard Scheland