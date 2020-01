1500 Euro monatlich für Parkplatz-Reinigung

Lkw verursachen finanziellen Aufwand für Gemeinde Rehden / Beteiligung durch Landkreis

+ Die Gemeinde Rehden kommt für die Reinhaltung des Parkplatzes inklusive der Dixi-WC an den Waldsportstätten auf. Foto: Russ

Rehden - Von Melanie Russ. Das Unternehmen BTR Logistik konnte in den vergangenen Jahren dank der Ausweisung neuer Gewerbeflächen durch die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Rehden kräftig wachsen. Mehr Stellplätze in dem überregionalen Verteilzentrum für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge bedeuten allerdings auch eine Zunahme des Lieferverkehrs. Zwar wird ein Großteil der Fahrzeuge direkt über die Schiene transportiert, ein Teil aber auch per Lkw. Die Auswirkungen sind auf dem Parkplatz der Waldsportstätten in Rehden nicht zu übersehen und verursachen der Gemeinde Rehden monatliche Kosten in Höhe von etwa 1500 Euro.