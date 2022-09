Rattenjäger mit Giftködern unterwegs im Landkreis Diepholz

Von: Gregor Hühne

Abwasserentsorger im Landkreis Diepholz gehen immer wieder mit Giftködern gegen Ratten in der Kanalisation vor, auch weil einige Verbraucher die Toiletten als Abfalleimer zweckentfremden. © OOWV

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) in Bassum und Twistringen klärt auf: Essensreste im Abwasser locken Ratten an. Im Arsenal der Fachleute gegen die sogenannten Schadnager sind häufig Giftköder im Einsatz. In Bassum und Twistringen ist die Beköderung vor allem durch rote oder grüne Punkte auf Kanaldeckeln zu erkennen.

Landkreis Diepholz – An mehreren Straßen in Bassum fallen Bürgern dieser Tage farbliche Markierungen an Kanaldeckeln auf. Gerd Lehmkuhl, Leiter der Kläranlagen des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) in Bassum und Twistringen, klärt auf: „Die Punkte, egal ob rot oder grün, markieren die Kanaldeckel, unter denen wir Köder gegen Ratten ausgelegt haben.“

Dass die Nagetiere Abwasserleitungen aufsuchen, liege in ihrer Natur. Doch so komfortabel wie die mannshohen Kanalisationsgänge in London, Paris oder Berlin sind sie im Landkreis Diepholz nicht. In Bassum beispielsweise sind die größten Rohre laut OOWV 90 Zentimeter breit. Um den Bestand an Schadnagern – so der Sammelbegriff – zu minimieren, legt der OOWV Köder in der Kanalisation aus, so Gerd Lehmkuhl. Die Belegung übernähmen geschulte Mitarbeiter zertifizierter Schädlingsbekämpfungsbetriebe.

Die Fachleute führen regelmäßig Überprüfungen des Kanalnetzes mit Fraßködern durch. Diese werden an den Schachtöffnungen ins Kanalnetz eingeführt. Da Ratten neuen Dingen gegenüber skeptisch seien, könne die Köderannahme zwei bis drei Wochen dauern. „Sobald wir einen Verbiss an den Ködern feststellen, wird nachgeködert. Das machen wir so lange, bis eine Tilgung des Befalls erfolgt ist“, schildert Karsten Otten. Die erste Beköderung erfolge mit wirkstofffreien Ködern, erst bei Verbiss kämen giftige Köder zum Einsatz.

Eine Tendenz bei der Ratten-Population ist beispielsweise in der Gemeinde Weyhe nicht ersichtlich, so Detlef Plate, kommissarischer Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales. „Es gehen mal mehr und mal weniger Meldungen ein.“ Bei langen Trockenperioden würden Ratten auch tagsüber gesichtet, weil sie dann auf Wassersuche seien. In Weyhe ist die Rattenbekämpfung seit 1976 an eine Fachfirma vergeben.

Die beauftragten Spezialisten seien in der Regel mindestens einmal pro Woche in der Gemeinde unterwegs, um die gemeldeten Punkte abzufahren und Fraßköder auszulegen oder neu zu bestücken, so die Verwaltung. Im Herbst erfolge zudem eine große Bekämpfung der Ratten in der Kanalisation.

Probleme mit Schädlingen im Landkreis haben die Stadtwerke Huntetal laut Sprecherin Bianca Lekon keine: „Ratten sind eher beim Abwasser und in der Kanalisation.“ Über ein Abwasser- und Entwässerungsnetz verfügten weder die Stadtwerke Huntetal noch der Wasserversorger Syker Vorgeest oder die Harzwasserwerke. „Im Bereich des Frischwassers wäre das Auftreten von Ratten katastrophal!“

Entwarnung kommt auch vom Abwasser-Verband Stuhr-Weyhe-Harpstedt. „Momentan gibt es keinen aktuell Befall“, berichtet der technischer Leiter Fred Mendrzik. Auch prophylaktisch seien derzeit keine Maßnahmen aktiv, so der Fachmann. Sollte es einmal zu einem Rattenverdacht kommen, informiere der Verband die Gemeinde, die sich dann um die Bekämpfung kümmere.

Sollte die Ursache ein beschädigtes Abwasserrohr sein, werde das Unternehmen selbst tätig. Einmal sei es vorgekommen, dass ein Kanalrohr gebrochen war. Der Zugang habe hinter einem Busch gelegen, von dort verkehrten Ratten aus und in die Kanalisation, was schnellstens behoben wurde.

Die Toilette ist kein Abfalleimer

„Die Tiere interessieren sich nur wenig für unser Abwasser“ , sagt Gerd Lehmkuh und beklagt die „kostenlosen Essenslieferungen“ ins Abwassersystem. Futter im WC locke die Nager zum Abwasserrohr. Das passiere nicht, wenn es nur aus dem bestehe, was darin enthalten sein soll: menschliche Ausscheidungen und Toilettenpapier.

„Da wir im Kanal selten eine Rattenpopulation nachweisen konnten, gehen wir davon aus, dass die Ratten die Kanalnetze als ‚Autobahn‘ nutzen, um so weite Strecken ohne größere Gefahr zurücklegen zu können“, ergänzt Karsten Otten, Sachbearbeiter in der Schädlingsbekämpfung der Gesellschaft Nehlsen AWG.

„Ganz los wird man die Tiere vermutlich nie werden“, meint Henning Bauermeister, Fachkraft für Abwassertechnik auf der OOWV-Kläranlage Bassum. Die Kanäle mit Ködern zu belegen, trage jedoch einen erheblichen Teil dazu bei, die Ratten-Population im Landkreis einzudämmen. Wichtig sei aber: Essensreste gehören nicht auf den Kompost und erst recht nicht in die Toilette.