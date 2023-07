Radsport-Deutschland-Tour sorgt am 27. August für Aufsehen im Landkreis Diepholz

Von: Gregor Hühne

Streckenplanung: Die vierte und finale Etappe führt durch den Landkreis Diepholz und umfasst auch die TK Cycling Tour mit „Weserrunde“ (106 km) sowie die „Bremer Runde“ (66 km). © Privat

Der Weltverband Union Cyclist Internationale (UCI) hat mit dem Radsportkalender für die kommende Saison auch den Termin der Deutschlandtour bekannt gegeben. Die ist vom 23. bis 27. August. Die vierte und finale Strecke führt diesmal sogar durch den Landkreis Diepholz.

Landkreis Diepholz – Radrennsportler und Fans werden den Termin bereits in ihrem Kalender stehen haben: die Deutschland-Tour von Mittwoch bis Sonntag, 23. bis 27. August. Die vierte und finale Etappe führt diesmal durch den Landkreis Diepholz bis zum Ziel in Bremen, wie der Weltverband Union Cyclist Internationale berichtet.

Deutschlands wichtigstes Radrennen wird in diesem Jahr in der „UCI ProSeries“, dem Wettbewerb unterhalb der World-Tour, zu der die Tour de France gehört, veranstaltet. Im vergangenen Jahr hätten mehr als 500.000 Besucher das Profi-Rennen verfolgt, mehrere Millionen Zuschauer hätten deutschlandweit die Übertragungen gesehen.

„2023 wird auf dem Erfolg der Deutschland-Tour 2022 aufbauen“, sagt Matthias Pietsch, Geschäftsleiter bei der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Die Rundfahrt habe sich bei den Profi-Teams und -Fahrern der Welt etabliert.

Aktuell gehe es um die Feinplanung, so Sandra Schmitz, Sprecherin der Deutschland-Tour. Sie verweist auf ein zeitgleiches Rennen – die TK Cycling Tour. Daran können auch Hobby-Fahrer teilnehmen. „Die Ausfahrt für Jedermann und Jedefrau führt in Ihrer Region über die Strecke der Profis“, wirbt sie. So könnten auch Hobby-Fahrer in den Genuss kommen, die Ziellinie zu überfahren. Ins Gehege kommen sich Profi- und Hobby-Fahrer aber nicht, versichert Sandra Schmitz. „Das ist minutiös geplant und mit viel Zeitpuffer versehen.“

Bei der Streckenplanung seien auch die Kommunen eingebunden gewesen. „Anfang 2023 ist der Veranstalter der Deutschland-Tour auf die Gemeinde Weyhe zugekommen“, teilt Weyhes Sprecher Sebastian Kelm mit. So sei die Hauptroute durch die Sudweyher Straße gewählt worden, anstatt andere, noch stärker genutzte Hauptverkehrsstraßen.

Auch habe es ein Gespräch mit allen Beteiligten gegeben. „Dabei wurde im Beisein der Polizei der Weyher Abschnitt abgefahren, um mögliche Standorte für die Positionierung von Streifenwagen während des Rennens auszumachen“, so Kelm.

Gegenleistungen werden seitens der Gemeinde nicht erbracht. „Wir werden aber sicherlich zum Ereignis hin unsere Kanäle dafür nutzen, um in der Öffentlichkeit zu werben“, so Kelm.

In die Routenplanung sowie die Absicherung ist federführend die Polizei Diepholz eingebunden. „Wir werden zahlreiche Streckenposten für die unterschiedlichen Touren belegen“, sagt Ingo Büntemeyer von der Polizeidirektion. „Wir befinden uns noch in der Planungsphase.“ Zurzeit werde das Personal für die größeren Plätze organisiert. Dort werden Polizeibeamten die Streckenposten unterstützen.

Die Veranstalter setzen selbst an einmündenden Straßen oder Feldwegen Streckenordner ein. „Überall dort, wo mehrere Routen aufeinandertreffen, da sind auch wir am Start“, sagt Büntemeyer: Beispielsweise an der Südumgehung Dreye/Zeppelinstraße, an großen Ampelkreuzungen oder im Bereich Brokser Heiratsmarkt. „Da unterstützen wir die Ordner, die sich nicht unbedingt mit Verkehrsteilnehmern auseinandersetzen wollen, die nicht auf die Absperrungen achten wollen.“

Außerdem kämen Polizisten aus Hannover zur Postensicherung hinzu. Die Hauptverantwortung der Elite-Tour liege nämlich bei den Kollegen aus Hannover. „Die Polizei Hannover führt die vierte Etappe, die Kollegen aus Bremen die TK Cycling Tour“, so Büntemeyer. Die Direktion Diepholz unterstützt. Gar nicht so einfach, immerhin darf bei der Jedermann-Tour jeder Mitfahren und es kämen sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten auf den Fahrrädern zusammen, „vom Hobby-Radler bis zum Damen-Torpedo-Dreirad“, so Büntemeyer.

Vor jedem Start der Radsportler fahren Polizei-Motorräder dreimal die Strecke ab. Die Ordner werden gebrieft. Das passiert mit Fähnchen in Ampelfarben. Das erste Motorrad fährt quasi als Vorauskommando, mit einer grünen Fahne bestückt und schaut grob eine Stunde im Vorfeld, ob etwas im Weg ist, erklärt Büntemeyer. Danach folgt ein weiteres Motorrad mit einer orangefarbenen Fahne. Etwa eine Viertelstunde vor dem Feld fährt ein weiteres Motorrad mit roter Fahne den Streckenverlauf entlang. Das ist dann laut Büntemeyer das Signal an alle Streckenposten: „Jetzt muss alles dicht sein.“

Richtiges Verhalten beim Radrennen – Gespräch mit sportlichem Leiter Fabian Wegmann Unfälle bei Radsport-Veranstaltungen passieren immer wieder. So am Sonntag bei der Tour de France. Ein Fan riss dort mit einer selbst gebastelten Fahne aus mehreren Gedächtnistrikots den Tour-Fahrer Lilian Calmejane vom Rad. Der blieb unverletzt, dennoch kam es zu einem Sturz.

Im Interview berichtet Fabian Wegmann, sportlicher Leiter der Deutschland-Tour und ehemaliger deutscher Radrennprofi, über seine Erfahrungen. „Die Geschwindigkeiten der Rennfahrer werden oft unterschätzt“, sagt Wegmann. Erschrocken seien dann oft jene Besucher, die noch nie ein Rennen gesehen hätten. Die gingen von „normalen“ Fahrradfahrern aus, die Rennfahrer seien aber mit 50 bis 70 Kilometern pro Stunde erheblich schneller.

Grundsätzlich sollte man als Zuschauer nie auf die Straße gehen. Auch sollten Hunde immer an der kurzen Leine sein. „Das Schlimmste, was ich mal gesehen habe, war bei der Tour de France“, erinnert sich Wegmann. In einer Kurve blieb ein Kinderwagen auf der Straße stehen und ein Fahrer rauschte dagegen.

Wegmann selbst habe mal eine Kamera während einer Bergetappe an der Schulter abgekommen. „Gott sei Dank passiert das sehr, sehr selten.“