Projekt zum Schutz der Gesundheit

Etwa 1 600 Atemschutzgeräteträger gibt es im Landkreis Diepholz. Für sie soll es einen zentralen Pool geben. Im Landkreis Nienburg (Bild Hoya) ist das bereits Realität. © Sigi Schritt / Archiv

Rund 1 600 Feuerwehrkräfte leisten ihren ehrenamtlichen Einsatz unter Atemschutzgeräten. Dafür ist nun eine zentrale Wartung in Wehrbleck geplant.

Landkreis Diepholz. Löscheinsatz in einer völlig verqualmten Küche: Nur mit Atemschutz können Feuerwehrkräfte das Haus betreten. Das gehört zum Alltag im Ehrenamt, das 5046 Männer und Frauen in den Feuerwehren im Landkreis Diepholz freiwillig leisten. Davon sind etwa 1 600 als Atemschutzgeräteträger ausgebildet. Damit ihre Gesundheit bei jedem Einsatz garantiert ist, gibt es strenge Vorgaben: „Bei jedem Einsatz und jeder Übung ist es den Atemschutzgeräteträgern vorgeschrieben, eine gereinigte, geprüfte sowie gewartete Atemschutzausrüstung zu verwenden“, heißt es in einem Arbeitspapier der Verwaltung.

Das lag am Donnerstag im Fachausschuss für Bevölkerungsschutz, Verkehr und Sicherheit auf dem Beratungstisch, der unter Leitung von Ingrid Söfty (CDU) in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Wehrbleck tagte. Anlass: Der Landkreis Diepholz plant die Einrichtung eines zentralen Atemschutzpools für alle 109 Ortsfeuerwehren im Landkreis. An den beiden Feuerwehrtechnischen Zentralen in Barrien und Wehrbleck soll für die Wartung buchstäblich Raum geschaffen werden. Das empfahl der Ausschuss einstimmig und beauftragte die Verwaltung, die organisatorischen und baulichen Voraussetzungen dafür zu schaffen.

„Ich finde es positiv, das so vorausschauend gedacht wird und im Miteinander mit der Kreisfeuerwehr auf einen guten Weg gebracht wird“, fasste es Ingrid Söfty nach der Sitzung zusammen.

Die geplante Bündellösung entlastet die Kommunen. Denn weil die Vorgaben für Einsatz und Wartung dieser Geräte in den vergangenen Jahren weiter gestiegen sind, besteht Handlungsbedarf: „Um die rechtlichen Anforderungen zu erfüllen, müsste jede einzelne Kommune im Landkreis Diepholz eine entsprechende Atemschutzwerkstatt einrichten, wofür nach Einschätzungen eines Fachplaners eine Summe im mittleren sechsstelligen Bereich in jeder Kommune in den nächsten Jahren aufgewendet werden müsste“, erläutert die Kreisverwaltung in dem Arbeitspapier.

Konkrete Summen nennt sie nicht. Aber ein Rechenbeispiel lässt die Größenordnung erahnen: Würde die Einrichtung einer Atemschutzwerkstatt 500 000 Euro pro Kommune kosten, wären kreisweit Baumaßnahmen für insgesamt 7,5 Millionen Euro notwendig.

Der zentrale Atemschutzpool würde laut Verwaltung „deutliche finanzielle Vorteile“ abbilden und bei den Städten, Gemeinden und Samtgemeinden erhebliche Finanzmittel im Bereich von Investitionen und Bauunterhaltungen einsparen. Wobei der Landkreis als Träger der beiden Feuerwehrtechnischen Zentralen Mehrkosten tragen müsste.

Für die Investitionen in Wehrbleck und Barrien gibt es noch einen weiteren Grund: Die beiden dortigen Atemschutzwerkstätten sowie die Übungsanlagen und -strecken entsprechen weder dem technischen noch dem rechtlichen aktuellen Stand. „Dieses wurde bereits im Rahmen der fünfjährlichen Überprüfung im Jahr 2017 durch die Polizeidirektion Oldenburg festgestellt“, gibt die Verwaltung zu bedenken.

Ziel: Das Ehrenamt entlasten

Reinigung, Prüfung und Wartung der Atemschutztechnik für die örtlichen Feuerwehren ist kein Neuland für die Feuerwehrtechnischen Zentralen, denn einen Teil davon leisten die hauptamtlichen Mitarbeiter dort bereits – wobei die Kommunen als Träger des Brandschutzes eigenständig für den Arbeitsschutz in ihren Feuerwehren verantwortlich sind. Ehrenamtliche Atemschutzwarte soll es dort weiter geben, aber sie sollen spürbar entlastet werden – weil das Ehrenamt teilweise bereits überlastet sei, wie die Verwaltung festgestellt hat.