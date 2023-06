Niemand soll sich überflüssig fühlen

Von: Anke Seidel

Lars Castellucci, auch kirchenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, während des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg. © Thomas Lohnes/epd

Das Leben selbstbestimmt beenden können – darüber diskutieren Bundestagsabgeordnete zurzeit mit Leidenschaft. Sie müssen eine Entscheidung darüber treffen, wie das Recht auf Selbstbestimmtheit in diesem Punkt gesetzlich geregelt sein soll. Professor Lars Castellucci, SPD-Bundestagsabgeordneter, hat seinen Vorschlag auf Einladung der Weyher SPD-Bundestagsabgeordneten Peggy Schierenbeck in der Region erläutert. Welche Argumente für ihn zählen und ob er an ein Leben nach dem Tod glaubt, erklärt er im Interview. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Castellucci, wie unterscheidet sich die Suizidbeihilfe von der Sterbehilfe?

Sterbehilfe leistet jeder Mensch, der einem Sterbenden beisteht, als Angehörige, Pflegekräfte, Seelsorgende oder in Hospizen. Suizidbeihilfe bedeutet, dass sich ein Mensch selbst töten will, beispielsweise mit einem Medikament, und dafür einen Arzt benötigt, der dieses Mittel verschreibt.

Wenn jeder Mensch das Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat, wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, leitet sich daraus nicht auch ein Recht auf Unterstützung ab?

Nein, gerade nicht. Das Bundesverfassungsgericht stellt die Selbstbestimmung in den Mittelpunkt. Das gilt also auch für diejenigen, die helfen sollen: Sie entscheiden sich frei dazu oder dagegen. Streng genommen kann es also kein Recht auf Suizidhilfe geben, weil man auch niemanden dazu verpflichten kann.

Warum wollen Sie die Suizidbeihilfe über das Strafrecht regeln?

Als klaren Hinweis an Organisationen, die ein Geschäftsmodell aus dem begleiteten Suizid machen, dass es dafür klare Regeln gibt, die eingehalten werden müssen.

Suizidbeihilfe darf auf gar keinen Fall zur Normalität verkommen, keine Frage. Was ist deshalb unverzichtbar?

Es geht um einen absoluten Grenzbereich des Lebens. Eigentlich ist gar keine gute gesetzliche Lösung möglich, die jedem gerecht wird. Umso wichtiger, dass Menschen Eigenverantwortung übernehmen, indem sie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten mit Angehörigen oder Nahestehenden besprechen.

Das Leben ist kostbar. Wenn Sterbewillige mindestens zwei Untersuchungen durch Fachärzte, Psychiater oder Psychotherapeuten absolvieren sollen, ist das ein guter Ansatz. Aber ist das in Zeiten des akuten Ärztemangels überhaupt zu leisten – und für wirklich lebenssatte Menschen nicht mit einer unerträglichen Wartezeit verbunden?

Der Sterbewunsch muss dauerhaft sein, sagt das Gericht. Deshalb zwei Untersuchungen. Und die Missstände im Gesundheitswesen müssen wir beheben und nicht als Entschuldigung nehmen.

Wären spezifische Beratungsstellen, die mit jedem Fall mehr Erfahrung gewinnen, in diesem Fall nicht die bessere Lösung?

Wir sollten besser die bestehenden Beratungs- und Hilfssysteme ausbauen. Es gibt große Unterschiede, ob jemand Suizidgedanken wegen schwerer Krankheit, Verlust eines Partners oder Überschuldung hat. Das kann keine einzelne spezialisierte Beratungsstelle leisten.

Wie viele Abgeordnete haben Sie von Ihrem Entwurf bisher überzeugen können?

122 mit steigender Tendenz.

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?

Ja. Vor allem arbeite ich aber für ein gutes Leben vor dem Tod. Niemand soll sich überflüssig fühlen.

Zur Person Lars Castellucci ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Er studierte von 1995 bis 2000 Politik, Mittlere und Neuere Geschichte und Öffentliches Recht in Heidelberg, Mannheim und San Francisco. Nebenberuflich erarbeitete Castellucci zum Thema soziale Ausgrenzung in Deutschland und neue Handlungsmöglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik seine Dissertation, mit der der heute 49-Jährige 2008 an der Technischen Universität Darmstadt promovierte.