Wie jedes Jahr kommt der Herbst bekanntlich schneller als man denkt. Die schöne, warme Sommerzeit neigt sich dem Ende zu und mit Trennungsschmerz überschatten wir die kalte Jahreszeit - den Herbst. Doch diesem Gefühl steuern wir entgegen!

Denn Herbstzeit ist Sofazeit! Wenn der Herbst mit all seinen leuchtenden Farben, würzigen Gerüchen und kräftigen Stürmen naht, machen wir es uns drinnen wieder vermehrt gemütlich. Nun dreht sich viel in unseren eigenen Vier Wänden ab. Wir schaffen uns Plätze zum Herunterkommen, Entspannen und zum Wohlfühlen. Aber es wäre doch schade, wenn wir den Herbst so ganz außer Acht lassen, wenn das Laub nur die Bäume schmückt und die satten Töne des Herbstes vor der Haustür bleiben.

Und wir bei Möbel Debbeler zeigen euch, wie ihr die tolle Seite des Herbstes hereinholt - mit ganz viel Farbe und großem Kuschelfaktor. Denn die Natur belohnt uns dieser Tage mit satten Tönen: Von kräftigen Beerentönen, über goldige Laubblätter bis hin zu gedeckten Brauntönen ist alles dabei. Und auch schon mit wenig Aufwand, kann dem Raum ein neuer Look verpasst werden. Lediglich Farben und Materialien können große Veränderungen und unterschiedliche Wirkungen mit sich bringen.

Beerentöne gibt es in vielerlei Nuancen, die alle wunderbar zusammen passen und ein stimmiges Gesamtbild geben. Beispielsweise kann allein ein Sofa in einem Beerenton ein toller Hingucker sein. Es verändert ohne viel Aufwand das gesamte Bild und zieht gleichzeitig alle Blicke auf sich. Und gerade im Herbst verleiht es eine kuschelige, warme Atmosphäre im Raum.

+ Weitere herbstliche Naturtöne sind Farben in Dunkelgrün bis zu einem hellen Braun. Bei diesen Farben kommen uns viele positive Assoziationen in den Sinn. Erde, Natur, Holz. Geborgenheit, Ruhe, Wärme. Deshalb wirken diese Farben besonders in der Einrichtung sehr gemütlich und wohnlich.

Unverzichtbar in diesem Herbst sind auch die von Gewürzen inspirierenden Farben – wie Senf, Kümmel, Curry oder Zimt. Sie harmonieren hervorragend zu den sanften Beeren- und lieblichen Grün-Brauntönen.

+ Nicht zuletzt darf auch eine schöne Herbstdekoration nicht fehlen. Im Herbst schmücken überwiegend natürliche Accessoires, wie Tannenzapfen, Nüsse, Beeren oder Kürbisse, unseren Wohnraum. Und so richtig gemütlich wird es mit passenden Kerzen, Kissen, Wolldecken und Teppichen. Kaum etwas anderes sorgt so unmittelbar für Wohlfühlmomente und Gemütlichkeit. Was gibt es auch Schöneres als sich in der Wolldecke auf dem Sofa einzukuscheln, den flimmernden Kerzen zuzuschauen und nebenbei einen heißen Kakao zu schlürfen?

Wir freuen uns auf euch bei Möbel Debbeler!