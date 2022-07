Polizei warnt vor Bremer Betrügerfirma: „Alles Fake!“

Von: Gregor Hühne

Mit diesem Angebot, das als Flyer an viele Haushalte verteilt wurde, werden Kunden mit Reinigungsarbeiten rund ums Haus gelockt und dann mit Wucherpreisen abgezockt, warnt die Polizei im Landkreis Diepholz. © Gregor Hühne

Das fiktive Unternehmen „Bremer Reinigungsservice rundumshaus“ bewirbt mit einem aktuellen Flyer Dienste, die laut Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei allein dem Betrug und der Abzocke dienen. Kunden würden mit „Wucherpreisen“ über den Tisch gezogen und Vorkasse-Zahlungen ohne die Erbringung von Dienstleistungen einbehalten. Es gebe bereits Geschädigte. Die Ermittlungen laufen.

Stuhr – Der Kriminal- und Ermittlungsdienst der Polizei warnt eindringlich vor einem fiktiven Unternehmen, welches unter dem Namen „Bremer Reinigungsservice“ unseriöse Reinigungsarbeiten rund ums Haus anbietet. Aktuell sind Flyer dieses Unternehmens im Landkreis Diepholz sowie im Bremer Umland im Umlauf.

Es gebe bereits mehrere Geschädigte. Beispielsweise eine Weyherin, die Anfang Juli auf den Flyer aufmerksam wurde und das Unternehmen kontaktierte. Der 56-Jährigen seien auf Nachfrage Reinigungsarbeiten ihrer Gehwegplatten inklusive Fugenversiegelung mit einem Hochdruckreiniger angeboten worden, so die Ermittler. Zunächst habe die Geschädigte auf einen Kostenvoranschlag bestanden, der direkt vor Ort über einen Betrag von rund 3.000 Euro gefertigt und in Vorkasse bar übergeben wurde. Für diesen „Wucherpreis“ reinigte ein Arbeiter daraufhin in den Nachmittagsstunden die Hofauffahrt und Wege zum Haus. Der Weyherin sei zugesagt worden, die Restarbeiten am Folgetag auszuführen. Hierzu kam es jedoch nicht mehr, heißt laut den Ermittlern. Die auf dem Flyer angegebenen Handynummern und E-Mail waren nicht mehr erreichbar.

Mittlerweile ist ein zweiter ähnlicher Flyer (siehe Bilder) mit neuen Telefonnummern aufgetaucht. Dieser war einer Anzeigenzeitung beigelegt und werde teilweise direkt an die Haushalte verteilt, so die Ermittler.

Die Polizei rät, keine Handwerker vor der erbrachten Leistung zu bezahlen. Neben „völlig überhöhten Preisen“ nehmen die Täter laut den Ermittlern die vereinbarte Vorkasse, tätigten einige Handgriffe und gingen. Die Kunden sähen die Handwerker dann nie wieder.

Empfehlenswert sei es, im Vorfeld Informationen zum Unternehmen, zum Beispiel über das Internet, zu recherchieren. „Der Internetauftritt des Unternehmens ist alles Fake. Das führt alles ins Nichts“, so die Ermittler im Landkreis Diepholz. Beispielsweise weise die Seite des fiktiven Bremer Unternehmens (www.reinigungsservice-rundumshaus.de) keine Steuernummer aus. Zudem liefen die Telefonnummern auf der Seite ins Leere: „Die Mailbox steht zurzeit nicht zur Verfügung“ und „The subscriber you are trying to reach is currently not reachable“, heißt es dort über Bandansagen.

Alles lediglich eine Störung des Telefons, erklärt dagegen der vermeintliche Inhaber, ein Herr Pawlowski. Er weist auf Nachfrage der Kreiszeitung den Vorwurf der Polizei zurück, dass Arbeiten nicht vollständig und überteuert abgerechnet würden, und unterstellt den Ermittlern seinerseits Rassismus. „Nur weil jemand aus der Türkei oder aus Polen kommt, heißt das nicht, dass er schlechte Arbeit macht.“ Schwarze Schafe gebe es überall im Handwerk, sagt er.

Ein Auftrag laufe bei ihm so ab, ein Interessent rufe bei ihm an, Pawlowski komme vorbei, schaue sich das Vorhaben an, mache einen unverbindlichen Kostenvoranschlag und führe, sofern ein Auftrag erteilt wird, die Arbeiten durch. Angestellte oder Mitarbeiter habe er nicht. Er erledige alles selbst, erzählt der Geschäftsmann. Den Ermittlern zufolge würden jedoch „mehrere Personen“ bei Aufträgen des Unternehmens tätig werden. Laut dem Ermittlungsdienst stünden hinter der Unternehmenskonstruktion „komplexe Täterstrukturen“. Deren Masche sei „allgegenwärtig“ und gerade jetzt wieder aufgetaucht, ordnet die Polizei das Betrugsfeld ein. Die Ermittlungen laufen.

Der Sitz des Unternehmens „Bremer Reinigungsservice rundumshaus“ ist in der Hansestadt, „Breitenweg 25“. Im Umkreis von 87 Kilometern seien die Dienstleistungen buchbar, sagt der Inhaber. Betrug gebe es doch in jedem Handwerk, sagt er angesprochen auf die Vorwürfe. Eine Anzeige habe er bislang nicht erhalten „und die werde ich auch nicht bekommen“, ist sich Pawlowski sicher.

Betroffene sollen Strafanzeige erstatten

Die Polizei hofft nun, so viele Bürger wie möglich vor diesem Unternehmen warnen zu können, bevor noch mehr Geld die Besitzer wechselt. „Wir mutmaßen, dass es noch mehr Geschädigte gibt, die sich aus Scham, so viel Geld bezahlt zu haben, aber nicht melden“, sagt Tanja Weber, stellvertretende Pressesprecherin der Polizei. Die Ermittler bitten daher etwaige Geschädigte, eine Strafanzeige bei der nächsten Polizeidienststelle zu stellen. Das Kommissariat Weyhe ist erreichbar unter 0421 / 80660.