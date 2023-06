Polizei sperrt B6 für Ermittlungen nach versuchter Tötung

Von: Gregor Hühne

Vollsperrung auf der B 6: An drei Kamerapunkten fertigen die Diepholzer Polizeibeamten 360-Grad-Aufnahmen des Tatorts an. © Gregor Hühne

Nächtlicher Vorfall bei einer Tempomessung der Polizei in Stuhr-Brinkum Mitte Juni. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Nienburg. Der Tatvorwurf: Versuchter Totschlag. Die Polizei sperrte nun am Montag, 26. Juni, die viel befahrene Bundesstraße 6 kurz vor der Bremer Landesgrenze für eine Tatortaufnahme.

Brinkum – Das Zeitfenster betrug zwei Stunden. So lange hätte die Vollsperrung der viel befahrenen B 6 am Montag von Stuhr-Brinkum bis zur Landesgrenze Bremen dauern können. Sachbearbeiter und Ermittlungsgruppen der Polizei waren für eine Tatortaufnahme vor Ort.

Hintergrund ist ein von der Staatsanwaltschaft angeordnetes Ermittlungsverfahren – es geht um eine versuchte Tötung. Polizeisprecher Thomas Gissing weiß Genaueres: In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni nahmen zwei Polizisten am Tatort routinemäßig Tempomessungen mit einer Laserpistole vor. Um 0.10 Uhr in der Früh bemerkten die Beamten ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein Beamter trat auf die Straße, um das Fahrzeug zu stoppen. Der Wagen wurde daraufhin langsamer, so als wollte er anhalten, berichtet Gissing weiter. Dann plötzlich beschleunigte der Fahrer auf den Beamten zu, der sein Leben nur mit einem Sprung zur Seite habe retten können.

Details zum Tatfahrzeug und der Täterbeschreibung nennt die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ momentan nicht. Nur so viel: Das Kennzeichen gilt als gestohlen, nach dem Fahrzeug wird gefahndet, und die Ermittlungen laufen.

Dabei setzt die Polizei moderne Technik wie automatische Fahrzeugerkennung ein. Am Montag kam außerdem eine Drohne der technischen Einsatzeinheit aus Hannover zum Einsatz. Seit dem Jahr 2019 ergänzt die Gruppe um Christoph Kronenberg und Moritz Bahder bei Vermessungsaufgaben, Brandermittlungen, Fußballspielen oder Personensuchen die Polizeiarbeit. „Wir sind eine Ergänzung zur Hubschrauberstaffel“, sagt Kronenberg.

Die Polizeibeamten der technischen Ermittlungseinheit aus Hannover bereiten die Luftbildaufnahmen vor. © Gregor Hühne

Bei der Tatortaufnahme gehe es nun darum „gerichtsverwertbares Material“, zu erstellen, so Gissing. Früher sei das mit Fotoapparat und Leiter passiert, „heute können wir auf Luftbilder zurückgreifen“. Sobald die Täter gefasst sind, könne sich dann ein Richter sofort ein genaues Bild des Tatvorwurfs anhand der Akten machen.

Die Planung der Straßensperre erfolgte derweil in Absprache mit der Gemeinde Stuhr. Nicht einfach, handelt es sich doch dort um eine viel befahrene Hauptstraße. Der Berufsverkehr sollte geschont bleiben. Samstags sei es dort „brechend voll“, und sonntags sei die Verfügbarkeit der ermittelnden Spezialisten eingeschränkt. So fiel das Zeitfenster auf Montag nach dem ersten Berufsverkehr. Die Sperrung startete um 10.10 Uhr und war bereits gegen 10.45 Uhr aufgehoben.

Ein Trupp der Straßenmeisterei Bassum kümmerte sich darum. „Wir sind mit dem Auftrag hier, die Straße für den Moment zu sperren“, erklärt Straßenwärter Hagen Sander. Er und seine Männer kommen auch zum Einsatz, wenn die Polizei Gefahrenstellen oder Unfälle mit Verletzten absichert. Das komme einmal im Monat vor, schätzt er: „Im Nordkreis öfter als im Süden.“

Über Vorwarner und Absperrkegel lenkte der Trupp den Verkehr von der B 6 auf eine Umleitung. Die übrigen Autofahrer mussten warten. Das gefiel nicht jedem.

Einige Autofahrer würden stets verbal ausfallend. „Je nach Stresslevel“, sagt Sander. Auch an diesem Tag mussten sich die Straßenwärter wieder Beleidigungen anhören. Handgreiflichkeiten haben sie dagegen – anders als andere Kollegen – noch nie erlebt.

Vermessungspunkt für die Polizei-Drohne: Christoph Kronenberg bereitet die Luftbildaufnahmen vor. © Gregor Hühne

Mehrere Autofahrer versuchten anfangs, die Straßensperrung zu umfahren. Ein aufgebrachter Werkstattinhaber suchte sogar das Gespräch mit den Polizisten. Er müsse Geschäfte machen, und die Leute kämen nun nicht zu seiner Werkstatt, meckerte er. Nach einer kurzen und erklärenden Ansprache wartete auch er.

Dabei rätselten viele über den Grund der Sperrung wie die Eheleute Husing, die in ihrem Auto warteten. Das Rentnerpaar habe Eis vom Einkauf im Kofferraum und wolle nach Hause. „Wenn man doch wüsste, was da los ist“, grübelte die Ehefrau.