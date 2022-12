Personensuche an Weihnachten in Affinghausen: 81-Jährige tot aufgefunden

Von: Carsten Sander

Mit Drohnen und Suchhunden unterstützen Feuerwehr und THW die Suchaktion. © Kreisfeuerwehr

Affinghausen – Eine groß angelegte Personensuche der Polizei, der Feuerwehren der Umgebung sowie des Technischen Hilfswerk hat am 1. Weihnachtstag in Affinghausen nur zu einem traurigen Ergebnis geführt. Eine 81 Jahre alte Frau, die in der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtstag aus einem Seniorenheim in Affinghausen verschwunden war, wurde gegen 8 Uhr an einem Waldstück in der Nähe des Seniorenheims leblos aufgefunden.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Das teilen Polizei und Feuerwehr in ihren Einsatzberichten mit. Demnach war die 81-Jährige gegen Mitternacht des Heiligenabends nur leicht bekleidet aus ihrem Zimmer in einem Seniorenzentrum in Affinghausen verschwunden. Die Polizei wurde informiert, und die Bewohnerin als dement beschrieben. Nach ersten Suchaktionen im Gebäude und auf dem Grundstück der Seniorenpflegeeinrichtung wurden gegen 3 Uhr in der Nacht von der Polizei weitere Einsatzkräfte zur großräumigen Suche in Affinghausen nachalarmiert. Der angerückte Drohnentrupp Mitte der Kreisfeuerwehr aus Sulingen und die Suchhundestaffel vom THW-Ortsverband Sulingen suchten einige Bereiche mit der Drohne und den Suchhunden – in der Fachsprache „Mantrailer“ genannt – systematisch ab. Auch die alarmierten Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Affinghausen unterstützten die Suche. Eine weitere Drohne vom Drohnentrupp Nord der Kreisfeuerwehr kam zur Unterstützung dazu. Auch die ELO der Freiwilligen Feuerwehr Samtgemeinde Schwaförden kam zum Einsatz, um die Einsatzleitung der Polizei zu unterstützen.

Ein Rettungswagen des DRK stand am Feuerwehrhaus Affinghausen in Bereitstellung. Gegen 8 Uhr am Morgen des 1. Weihnachtstages fand ein Suchhundetrupp schließlich die vermisste Bewohnerin am Waldesrand in der Nähe des Altenheims. Durchgeführte Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte im Einsatz. r./csa