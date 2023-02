2022 war die Ortsfeuerwehr Wetschen 15 Mal im Einsatz

Beförderte, Verantwortliche und Gäste der Feuerwehr: Michael Mangels (v.l.), Jonas Bick, Henning Schmidt, Gerrit Seevers, Michael Worobcuk, Moreno Przybilski, Andre Rempe, Karsten Scharrelmann und Magnus Kiene. © Feuerwehr

Die 31 aktiven Kräfte der Ortsfeuerwehr Wetschen waren im vergangenen Jahr 15 Mal im Einsatz.

Wetschen – Die Ortsfeuerwehr Wetschen wurde im vergangenen Jahr 15 Mal zu Notfällen gerufen, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, der während Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus Wetschen vorgestellt wurde. Ortsbrandmeister Karsten Scharrelmann erwähnte auch die gestiegene Beteiligung bei den praxisorientierten Feuerwehrdiensten.

Neben den 31 aktiven Feuerwehrleuten zählen acht fördernde Mitglieder und neun Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung zur Ortsfeuerwehr Wetschen. Atemschutzgeräteträger dürfen sich aktuell neun Brandschützer nennen. Sie kamen im vergangenen Jahr zu zwei nennenswerten Einsätzen bei einem Treckerbrand im Moorgebiet in Hemsloh und einem Gebäudebrand in Rehden.

Zu den eher erfreulichen Einsätzen gehörte die Teilnahme an den Gemeindewettkämpfen in Düversbruch. Ein guter dritter Platz sei das Ergebnis einer guten Vorbereitung gewesen.

In Vertretung trug der stellvertretende Ortsbrandmeister Gerrit Seevers den Kassenbericht vor. Laut Mitteilung der Ortsfeuerwehr geht daraus hervor, dass die Kameraden durch die regelmäßigen Altpapiersammlungen und die Pflege der Altglascontainer ihren Kassenbestand positiv beeinflussen. Die Wehrführung dankte allen Helfern, die regelmäßig ihre Trecker mit Anhänger zur Verfügung stellen. Die Kassenprüfer Moreno Przybilski, Lena Brokate und Andre Rempe hatten keine Einwände zu vermelden.

Die Jahreshauptversammlung war wie immer auch ein willkommener Rahmen, Feuerwehrleute zu befördern, die sich aufgrund ihrer Dienstjahre, ihrer absolvierten Lehrgänge und ihrer Dienststellung den nächsthöheren Dienstgrad verdient haben. Moreno Przybilski wurde zum Feuerwehrmann befördert, Michael Worobcuk zum Oberfeuerwehrmann und Gerrit Seevers zum Oberlöschmeister.

Und eine Jahreshauptversammlung ist Gelegenheit, für das ehrenamtliche und mitunter lebensrettende Engagement der Feuerwehrleute zu danken. Das taten Samtgemeindebürgermeister Magnus Kiene und Wetschens Bürgermeister Andre Rempe.