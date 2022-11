Ohnsorg-Ensemble spielt Sonntag Komödie „Dat Hörrohr“ in Sulingen

Den plattdeutschen Schwank „Dat Hörrohr“ bringt das Ensemble des Hamburger Ohnsorg-Theaters am kommenden Sonntag in Sulingen auf die Bühne. © Oliver Fantitsch / Ohnsorg-Theater

Sulingen – „Dat Hörrohr“ von Karl Bunje ist ein Klassiker – das Ensemble des Hamburger Ohnsorg-Theaters führt den unterhaltsamen Spaß am Sonntag um 16 Uhr im Sulinger Stadttheater auf.

Wer möchte, kann sich bereits ab 14 Uhr einfinden: Karin Maschmann backt Kuchen (Anmeldung zur Kaffeetafel unter Tel. 0 42 71 / 95 34 150). Tickets für die Aufführung gibt es online (www.kulturverein-sulingen.de), in den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung sowie in der Buchhandlung „Eulenspiegel“ in Sulingen.

Zur Geschichte: Eigentlich ist Opa Meiners noch ganz rüstig, hat aber mit dem Hören so seine Schwierigkeiten – vom Leben um sich herum und von dem, was auf seinem Hof vorgeht, bekommt er nur mit, was seine Verwandten ihm in sein Hörrohr schreien. Schwiegertochter Bertha möchte Opa übers Ohr hauen, fädelt zusammen mit ihrem ehemaligen Verehrer Arnold Hogeback so manche Intrige ein. Sein treuer Knecht und seine verwaiste Enkelin setzen alles daran, Opa vor Schaden zu bewahren. Und dank eines neuen Hörrohrs wird Opa Meiners auf einmal erstaunlich hellhörig...