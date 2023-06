Oberschule Bruchhausen-Vilsen verabschiedet „einen ungewöhnlichen Jahrgang“

+ © Anne-Katrin Schwarze Ein Händedruck vom Klassenlehrer, eine Blume von der Schulleitung – die Oberschule Bruchhausen-Vilsen verabschiedet 96 Schüler. © Anne-Katrin Schwarze

Br.-Vilsen – „Selten waren die Möglichkeiten zu zeigen, was in euch steckt, größer als jetzt. Nutzt diese Chance!“, hieß die Aufforderung und Ermutigung von Friederike Heyne an den Abschlussjahrgang 2023 der Oberschule Bruchhausen-Vilsen. Die kommissarische Schulleiterin entließ gestern 96 Schüler.

Das wie für eine Gala feierlich geschmückte Forum samt rotem Teppich konnte Hauptpersonen, Eltern, Lehrer, Wegbegleiter und Gratulanten kaum fassen. „Endlich können wir hier wieder zusammenkommen“, freute sich der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Ulf Schmidt über den ansprechenden Rahmen. Die Corona-Pandemie sei für die Schule und diesen Jahrgang eine Herausforderung gewesen, erinnerte er. Eine, die Eltern, Schule und Schulträger gemeinsam gemeistert hätten, sagte er und bedankte sich dafür.

Mülltrennung und Hausaufgabenhilfe

Ein ungewöhnlicher Jahrgang verlasse die Schule, meinte Kathrin Wüstner im Namen der Schulleitung. Dieser Jahrgang habe die Mülltrennung eingeführt und die Hausaufgabenhilfe ins Leben gerufen, würdigte sie. Wie fröhlich und freundschaftlich die Schüler miteinander umgegangen sind, vermittelte nicht nur die Feierstunde, sondern auch eine Fotostrecke über die Abschlussfahrt und den Aktionstag. „Ihr habt eure Mitschüler gut unterhalten und alles sauber und heile hinterlassen. Das haben wir so lange nicht erlebt, das ist der Nachahmung wert“, betonte Friederike Heyne. „Ihr habt bewiesen, dass ihr die Reife erworben habt, auf die Gesellschaft losgelassen zu werden“, bescheinigte die kommissarische Schulleiterin.

„Das ist der Nachahmung wert“

Eltern und Gäste erlebten dankbare 18 Neunt- und 78 Zehntklässler. Sie hatten Präsente für ihre Klassenlehrer vorbereitet, es gab viele Umarmungen und persönliche Momente. „Wir haben leider erst im Endspurt gemerkt, was wir an Ihnen haben“, entschuldigten und bedankten sich die Schülersprecher Rohat Saka und Lea-Maria Wolff bei den Lehrkräften. Die Lehrer hätten nicht aufgegeben, zu unterstützen und zu motivieren. „Wir hätten uns keine bessere Schule wünschen können“, meinte Lea unter dem Applaus der fast 100 Abgänger.

96 Schüler verlassen die Oberschule

Aus Jahrgang 9 erhalten 14 Schüler den Hauptschulabschluss, vier gehen ohne Abschluss. In Jahrgang 10 machten fünf den Hauptschulabschluss, 13 den Sekundarabschluss I Hauptschule, 21 den Realschul- und 39 den erweiterten Realschulabschluss. Die Namen der Abgänger veröffentlicht die Schule nicht, weil zu wenig Schüler bis zum Stichtag die Einverständniserklärung dafür abgegeben hätten.

Einen „Meilenstein“ auf dem Lebensweg nannte Pastor Mathias Hartewieg den Schulabschluss. „Jetzt dürft ihr selbst herausfinden, welche Entscheidungen ihr für euer Leben treffen wollt.“ Das Zeugnis ermögliche eine Vergleichbarkeit, es sei nur eine von vielen Perspektiven. „Ihr seid mehr wert als Euer Notendurchschnitt“, versicherte der Pastor und überreichte jedem eine Karte mit dieser Erkenntnis.

„Umwege erhöhen die Ortskenntnis“

Berufsberaterin Frauke Buchroth bezeichnete den Schulabschluss als Etappenziel. Das Lernen dauere heute ein Leben lang. Vor Umwegen sollten die Jugendlichen sich nicht fürchten. „Umwege erhöhen die Ortskenntnis“, meinte sie. „Ihr seid die kommenden Fachkräfte, macht was daraus“, rief sie den 15- bis 17-Jährigen zu, mit denen sie viele intensive Gespräche geführt habe. Sie sicherte die vielfältige Unterstützung der Agentur für Arbeit zu.

Schulförderverein belohnt Ehrenamt

Ehrenamtliche seien die „stillen Helden der Gesellschaft“, führte Nadine Henke vom Schulförderverein aus. Er spendierte daher Gutscheine für die Schüler, die die Hausaufgabenhilfe aufgebaut hatten.

Gutscheine für die besten Schüler

Eine finanzielle Anerkennung gab es auch für die besten Schüler: David Harms (10a), Darek Lukasik (10b), Rohat Saka (10c) und Celine Bondarev (10d).

Obwohl Friederike Heyne bereits zu einem Glas Sekt eingeladen hatte, standen Schüler noch Schlange, um persönliche Worte vor der großen Festgesellschaft zu sprechen. Im Namen einer Gruppe junger Männer bedankte sich Rohat Saka bei Schulsozialarbeiter Aytac Dinc für Zeit, Gespräche und Ratschläge.

„Als ich nach Deutschland kam, kannte ich nur ein einziges deutsches Wort: Scheiße. Heute habe ich einen Schulabschluss, weil Ihr für mich da wart“, sagte anschließend Safna Mehe. Die Schülerin bedankte sich dafür vor allen Zuhörern bei Conni Köster, die im Ganztagsangebot der Schule Deutsch als Fremdsprache vermittelt. Die Schülerin schloss die Förderlehrerin Kristina Wächter und die Sozialarbeiter Aytac Dinc, Andrea Sordon und Anja Westers in ihren Dank ausdrücklich ein.