Bassum schneidet bei ADFC-Fahrradklimatest 2022 nicht gut ab

Von: Fabian Pieper

Verbessert hat sich der Radweg am Bramstedter Kirchweg, der wie hier zu sehen in schlechtem Zustand war. Archi © see

Bassum hat sich beim kürzlich veröffentlichten Fahrradklimatest 2022 des ADFC deutlich verschlechtert gegenüber 2020. ADFC-Ortsgruppenleiter Franc Henkensiefken und Bassums Bürgermeister Christian Porsch ordnen die Erkenntnisse der Umfrage ein und suchen nach Erklärungen.

Bassum – Um Bassum sollten Fahrradfahrer besser einen großen Bogen machen. Diesen Schluss legt zumindest das Ergebnis des bundesweiten Fahrradklimatests 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nahe. Dort hat die Lindenstadt von allen ausgewerteten Kommunen des Landkreises Diepholz das schlechteste Ergebnis eingefahren. Wie sind die Zahlen zu bewerten? Und haben sie Konsequenzen? Ein Experte und die Verwaltung nehmen Stellung.

Der Experte, das ist Franc Henkensiefken, Vorsitzender der Bassumer ADFC-Ortsgruppe. Und er relativiert das schlechte Ergebnis für Bassum direkt. Für ihn sei dieses Stimmungsbild fraglich, denn: „Die Anzahl von 58 Teilnehmern ist einfach zu wenig.“

Bewertungen für Bassum schlechter als erwartet

Denn so viele Leute hatten im Zeitraum zwischen Anfang September und Ende November 2022 an der Online-Umfrage für Bassum teilgenommen. Dort konnten sie zu 27 Fragestellungen ihre eigenen Bewertungen auf einer sechsstufigen Skala einreichen. Die Ergebnisse sind vor wenigen Wochen bundesweit veröffentlicht worden.

Einer, der auch teilgenommen hat, ist Christian Porsch. In „freudiger Erwartung“ habe er auf die Ergebnisse des alle zwei Jahre durchgeführten Fahrradklimatests geschaut; kein Wunder, schließlich hatte sich seitdem mit dem Bau des Radwegs nach Neubruchhausen, der Renovierung des Radwegs am Bramstedter Kirchweg oder der Installation von Fahrradboxen am Bahnhof einiges getan. „Ich hatte gehofft“, sagt er, „die Leute sehen die Entwicklung.“ Doch die Bewertungen fielen schlechter aus als erwartet.

Bassum bekommt die Note 4,1

Als Schulnote ausgedrückt schaffte Bassum gerade mal eine 4,1, landete bei Kommunen in der Größe von weniger als 20 000 Einwohnern nur auf Platz 336 von bundesweit 474 ausgewerteten Kommunen. Zum Vergleich: Im Fahrradklimatest 2020 erreichte Bassum mit einer Durchschnittsnote von 3,5 Platz 76 von 418 Kommunen.

Eine Entwicklung, die der Bürgermeister nicht in allen Punkten nachvollziehen kann. Er sagt zwar: „Es gibt immer Punkte, die zu verbessern sind“, kritisiert aber, dass Dinge bewertet worden sind, die sich eigentlich nicht bewerten lassen, zum Beispiel „Geöffnete Einbahnstraßen in Gegenrichtung“ (Porsch: „Es gibt in Bassum keine Einbahnstraßen“).

Auch Henkensiefken schlägt in diese Kerbe. „Nehmen wir den Punkt ,Können Pendler am nächstgelegenen Bahnhof ihr Rad sicher, wettergeschützt und komfortabel abstellen?‘. Viel besser als in Bassum geht es nicht“, echauffiert er sich über die eigentlich gute Note von 2,7. „Da wäre interessant, was andere dabei erwarten.“

Größter Minuspunkt: fehlende Leihfahrräder

Der größte Minuspunkt in Bassum sind laut Fahrradklimatest die fehlenden Leihfahrräder – Durchschnittsnote 5,8. „So etwas macht in größeren Städten oder Ferienregionen Sinn“, erklärt der ADFC-Mann. In kleineren Kommunen wie Bassum hingegen sei es schwierig, so etwas aufzubauen. Auch über die mit 4,3 eher schlecht bewerteten Ampelschaltungen für Radfahrer schüttelt Henkensiefken den Kopf. Er verweist auf nur eine einzige geschaltete Ampel in ganz Bassum – an der Bundesstraße 51, die zur Bremer Straße führt.

„Stellenweise denke ich schon“, überlegt Franc Henkensiefken, „dass das Frustrationsabbau sein könnte.“ Oder dass mit schlechten Bewertungen Druck auf die Verwaltung ausgeübt werden soll. „Wir nehmen ihn nicht als Grundlage, uns zu überlegen, was wir machen“, ordnet Christian Porsch die Ergebnisse des Tests ein, denn: „Wir sind uns der Probleme durchaus bewusst.“

So weist er zum Beispiel auf mit 5,0 sehr schlecht bewertete Oberflächen der Radwege hin. „Der Zustand ist nicht optimal“, räumt er ein und verweist auf die Radwege an der Bremer Straße und an der Syker Straße. Dort habe die Stadt in der Vergangenheit bereits Gullydeckel eingepflastert, um den Radweg ebenerdig zu machen.

Bürgermeister Porsch: „Fahrradfahren hat sich verändert“

Immerhin: Die als schlecht bewertete Führung an Baustellen (4,6) will der Bürgermeister zum Anlass nehmen, in Zukunft entsprechende Hinweise an die Baufirmen zu geben. Und auch weitere im Verkehrsentwicklungsplan vorgesehene Maßnahmen sollen zeitnah vorgestellt werden, verspricht Porsch, der darauf hinweist: „Fahrradfahren hat sich verändert.“ Durch E-Bikes sei die Geschwindigkeit und durch Lastenräder der Platzbedarf für Radfahrer gestiegen.

Und auch Franc Henkensiefken weist auf Schwächen hin. „Ich würde mich freuen“, sagt er, „wenn 500 Leute mitmachen würden.“ Und trotz der Kritik am Fahrradklimatest bricht der Experte am Ende doch noch eine Lanze dafür: „Es ist gut, dass er da ist. Er ist ein Wink für die Politik.“