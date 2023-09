Nun doch Ganztagsschule gewünscht

+ © KÖNEMANN Der Erweiterungsbau der Haupt und Realschule Twistringen hat 5,6 Millionen Euro gekostet. © KÖNEMANN

Neue Schulleitung, neue Entscheidung: Nun soll die HRS Twistringen doch eine Mensa erhalten. Die ist zum Glück schon mitgeplant.

Twistringen. So schnell kann das gehen: Noch bei der Einweihung der „neuen“ Haupt- und Realschule (HRS) Twistringen im vergangenen Sommer war die Einrichtung einer Ganztagsschule kein Thema. Die damalige Schulleitung habe keinen Bedarf gesehen, erfuhren die Mitglieder des Kreisschulausschusses am Dienstag während ihrer Beratungen in der Sulinger Lindenschule. Ein Jahr nach Fertigstellung des immerhin 5,6 Millionen Euro teuren Schulkomplexes und dem Wechsel der Schulleitung ist das anders – jetzt ist auch in Twistringen eine Ganztagsschule gewünscht.

Obwohl sie mit weiteren Investitionen für den Landkreis verbunden ist, empfahlen die Mitglieder im Schulausschuss einmütig: Die von der neuen Schulleitung der Twistringer Haupt- und Realschule beantragte offene Ganztagsschule soll eingerichtet werden, auch wenn dafür eine Mensa gebaut werden muss.

Zum Schuljahr 2024 soll sie an den Start gehen. „In der offenen Ganztagsschule finden außerunterrichtliche Angebote grundsätzlich nach dem planmäßigen Unterricht im Nachmittagsbetrieb statt“, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Kreistagsmitglieder. „Die Teilnahme am Ganztagsbetrieb ist freiwillig, die Anmeldung verpflichtet allerdings für die Dauer eines Schulhalbjahres zur regelmäßigen Teilnahme.“

Die Haupt- und Realschule arbeitet demnach an der Konzeptentwicklung. „Eine Entscheidung der Gesamtkonferenz hierüber steht deswegen noch aus“, teilt die Kreisverwaltung mit. Zuständig sind in diesem Fall die Landkreis-Fachdienste Bildung und Liegenschaften.

Bautechnisch kein Problem

Weil bei der Planung von Um- und Neubauten des Landkreises Zukunftsperspektiven grundsätzlich ein wichtiges Kriterium sind, ist der Bau der Mensa in Twistringen zumindest bautechnisch und -rechtlich kein Problem. Als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften erläuterte Mischa Flaspöhler, dass die Mensa bereits mitgeplant sei.

„Im Zuge der Erweiterung der HRS Twistringen, die im letzten Sommer fertiggestellt wurde, wurde bereits ein Baukörper für die Mensa geplant und im Baugenehmigungsverfahren genehmigt“, formuliert er das in der Sitzungsvorlage für die Kreistagsmitglieder. „Bei Zustimmung zur Einrichtung einer Ganztagsschule in der HRS Twistringen würden die für den Bau der Mensa zusätzlich notwendigen Haushaltsmittel für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen werden. Mit dem Bau könnte dann Ostern 2024 begonnen werden, die Fertigstellung der Mensa wäre ein Jahr später möglich.“

Die Chancen dafür, dass dieser Zeitplan so umgesetzt wird, stehen gut. Denn der Landkreis Diepholz unterstützt die Einrichtung von Ganztagsschulen ausdrücklich. Das beweist ein Beschluss des Kreisausschusses aus dem Jahr 2018. Damit hat sich der Landkreis verpflichtet, Räume für die Mittagsverpflegung bereitzustellen.

Die Haupt- und Realschule Twistringen muss aber noch eine rechtliche Voraussetzung erfüllen, sprich ihren Antrag auf Einrichtung einer offenen Ganztagsschule spätestens bis zum 1. Dezember beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) einreichen.

„Durch den Bau der Mensa werden Ressourcen verbraucht. Die Maßnahme ist aber notwendig, um den Ganztagsbetrieb sicherzustellen“, heißt es am Ende der Sitzungsvorlage für die Kreistagspolitiker. Die Autoren erfüllen damit eine Vorgabe des Kreistags. Denn bei jeder Entscheidung müssen mittlerweile die Auswirkungen auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz dargestellt werden.