„Nüchtern-Spritze“: Tödlicher Gefallen an Klinik in Sulingen

Von: Wiebke Bruns

Eine Ärztin an der Sulinger Klinik wollte einem Freund helfen und ihn nüchtern spritzen. Doch er verschwieg vermutlich eingenommene Medikamente und starb.

Verden/Sulingen – „Nüchtern spritzen“, nannte am Donnerstag am Landgericht Verden ein Richter das, was im Juni 2019 in der Klinik Sulingen heimlich eine betrunkene Fachärztin für Anästhesie und ein Krankenpfleger außerhalb ihres Dienstes versucht haben sollen. Für den 56-Jährigen endete es tödlich. Mehr als drei Jahre später muss sich die 47 Jahre alte Medizinerin aus der Samtgemeinde Kirchdorf wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten.

Die Arbeitskollegen wollten nach einer Geburtstagsfeier nüchtern werden

Laut Anklage besuchten die Arbeitskollegen am Abend des 14. Juni 20219 eine Geburtstagsfeier und ließen sich von dort später mit einem Taxi in die Klinik fahren. „Nachdem sie erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatten“, verlas Staatsanwalt Jan Klinkhammer.

Gegen 3.45 Uhr soll die Ärztin ihrem Kollegen im „Aufwachraum“ der Klinik einen Zugang gelegt haben, weil er selbst dazu nicht mehr in der Lage gewesen sei. Bewusst sei ihr dabei nicht nur die erhebliche Alkoholisierung ihres Kollegen gewesen, sondern auch, dass er unter Herzrhythmusstörungen litt. Als Fachärztin für Anästhesie sei für sie das Risiko durch „lebensgefährliche Komplikationen und kardiogene Nebenwirkungen“ erkennbar gewesen und „dass die Behandlung zum Tod führen könnte“.

Verabreicht habe sie dem Mann eine Kochsalzlösung, ein Mittel gegen Übelkeit und ein weiteres Medikament. Nachgewiesen wurden später noch vier weitere Medikamente. Dass die Fachärztin von diesen wusste, dafür gibt es keine Anhaltspunkte, merkte ein Richter an.

Die Ärztin habe im Nebenraum ihren Rausch ausgeschlafen. Laut Anklage hatte die seit 2004 als Ärztin tätige Angeklagte um 7.40 Uhr noch 0,48 Promille.

Sulinger Pfleger erleidet Herztod oder Atemdepression

Als sie um 6 Uhr nach dem Kollegen schaute, war dieser bereits tot. Als Todesursache wurden ein Herztod oder eine Atemdepression festgestellt. „Bei pflichtgemäßen Handeln“, so der Vorwurf, hätte der Tod des 56-Jährigen aus Sulingen vermieden werden können. 30 Jahre soll der Gesundheits- und Krankenpfleger in der Klinik in Sulingen tätig gewesen sein.

Unklar ist, ob er vorher eingewilligt hatte, die Ärztin vielleicht aufgefordert hatte, weil er es selbst nicht mehr konnte. „Salopp gesagt: Ich gehe ins Krankenhaus und spritze mich wieder nüchtern“, so der Beisitzende Richter Christoph Neelsen. „Das soll er öfter gemacht haben.“

Die Angeklagte wollte sich gestern nicht zu den Vorwürfen äußern. Zeugen waren noch nicht geladen. Verschiedene Aspekte, die für oder gegen eine Strafbarkeit sprechen, wurden unter den Juristen erörtert. Die könnten zum Ergebnis haben, dass sich die Ärztin nur wegen der Verwendung der Medikamente im Wert von 10 bis 12 Euro und somit des Diebstahls schuldig gemacht haben könnte.

Angeklagte soll keine Schuld treffen ‒ Verfahren könnte eingestellt werden

Verteidiger Raban Funk wies darauf hin, dass seine Mandantin zu Beginn des Verfahrens zwei Wochen in Untersuchungshaft gesessen habe. Sie habe ihre Arbeitsstelle verloren, zwischenzeitlich sei ihr die Approbation entzogen worden. Diese habe sie wieder zurück und arbeite auch wieder als Ärztin. „Sie hat sehr unter dem Vorwurf gelitten“, so Funk.

Vorgeschlagen hat die Kammer, das Verfahren einzustellen. Dem wollte der Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft nicht vorschnell zustimmen. Sollte es dazu kommen, kann die Einstellung außerhalb der Hauptverhandlung erfolgen. Dann würde der nächste Sitzungstag am 13. Oktober gar nicht mehr stattfinden, und der Prozess würde ohne Urteil enden.