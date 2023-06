Bücherbabys treffen sich jeden zweiten Freitag in Twistringen

Von: Charlotte Wolframm

Leiterin Danica Abraham im Kreis der „Bücherbabys“. © Charlotte Wolframm

Für Bücher ist es nie zu früh.

Twistringen – Zu Besuch bei Beutel Bobos Bücherbabys: Gerade sind Tammo, Milla, Jost, Pelle und einige andere Kinder noch ganz vertieft ins Spielen. Doch als die Mütter, Väter und Großeltern, die im Kreis um sie herum sitzen, anfangen, das Lied von den zehn Zappelfingern zu singen und sich entsprechend bewegen, schauen die Kleinen wie gebannt auf die zappelnden Finger. Obwohl sie erst zwischen neun Monaten und zwei Jahren alt sind, ist ihre Aufmerksamkeit gefesselt vom Lied, das mehrere Male wiederholt wird.

Die Gruppe unter Leitung der Erzieherin und Heilpädagogin Danica Abraham trifft sich an jedem zweiten Freitag im Juni um 9.30 Uhr in der Twistringer Stadtbücherei, dem „Wohnzimmer der Stadt“, wie es Büchereileiterin Antje Miebach formuliert.

Kampagne Lesestart Niedersachsen

Grundlage der literarischen Krabbelgruppe ist die Kampagne „Lesestart Niedersachsen“. Diese war 2010 gestartet, von Anfang an hat sich die Stadtbücherei am Programm zur frühkindlichen Leseförderung beteiligt. Unter anderem werden im Zuge der Kampagne auch drei Mal Lesestart-Sets an die Kinder in ihren ersten Lebensjahren verschenkt.

Doch ist es nicht im Kleinkindalter noch zu früh für Bücher? Im Gegenteil, sagt Antje Miebach von der Stadtbücherei. Denn Sprache werde schon im Mutterleib geprägt – umso wichtiger sei es, gerade in den ersten Lebensjahren viel mit den Kindern zu sprechen. Und das gehe eben beim gemeinsamen Lesen – oder Anschauen von Bilderbüchern – besonders gut. „Der Spracherwerb wird in den ersten drei bis vier Lebensjahren abgeschlossen“, ergänzt Danica Abraham. Kinder hätten in den vergangenen Jahren immer häufiger gravierende sprachliche Probleme.

Und sie sagt: Kinder lernen die Sprache durch Bewegung, durch Rhythmus – und durch Wiederholung. Wenn Eltern also denken: „Warum nun zum vierten Mal das Lied von den Zappelfingern?“, seien Kinder immer noch fasziniert.

„Beim Lesen ist auch der emotionale Aspekt wichtig“

Für ihre Bücherrunden setzt Danica Abraham stets ein Thema fest – zuletzt das Fühlen. Deshalb liegt nicht nur ein Buch parat, in dem die Kinder unterschiedliche Materialien spüren können, sie hat auch eine Fühlkiste dabei, gefüllt mit Schwämmen, Wolle, Massagepads und mehr. Alles wird ausprobiert von den kleinen Besuchern und große Freude mache die Fußmassage mit den Schwämmen.

„Beim Lesen ist auch der emotionale Aspekt wichtig. Eltern kommen mit ihren Kindern in Körperkontakt“, sagt Antje Miebach. Zudem könne das gemeinsame Lesen, beispielsweise als Ritual am Abend, eine Ruheinsel, ein Erden sein im stressigen Familienalltag. Dabei betont sie: Das geht nicht über ein Gerät oder ein Medium. Hörspiele oder Audiosysteme wie die Tonie-Box seien zwar eine tolle Ergänzung, könnten aber das gemeinsame Lesen, bei dem über Bilder und Texte ins Gespräch gekommen wird, nicht ersetzen. Gerade für die jüngsten Kinder sei das statische, ruhige Bild im Buch viel angenehmer als schnelle Szenenwechsel wie in Filmen – nur das stehende Bild könnten sie nach und nach entdecken und begreifen.

Sie lädt herzlich ein, ins städtische Wohnzimmer zu kommen. „Wir sind offen für alle, jeder darf sich hier aufhalten!“ Dann können auch Eltern und Großeltern in Büchern schmökern oder sich mit dem Nachwuchs im gut ausgestatteten Kinderbereich aufhalten. Vielleicht ja zum nächsten Treffen der Bücherbabys – benannt nach dem Lesestart-Maskottchen Känguru „Bobo“ – am 14. Juli um 9.30 Uhr. Kinder zwischen neun Monaten und drei Jahren sind mit ihren Eltern, Großeltern und jeder anderen Bezugsperson eingeladen.