Neues Leben für alte Stoffe

Von: Frauke Albrecht

Osterdekorationen hat Inge Schorling beim letzten Treffen mit ihren Kolleginnen an den Nähmaschinen gefertigt. Ihr ist der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig. © Albrecht

Inge Schorling leitet die Nähgruppe im Reparaturcafé Bassum. Der Nachhaltigkeitsgedanke steht im Vordergrund.

Bassum – Alten Stoffen neues Leben einhauchen – das ist die Passion von Inge Schorling. Die 67-Jährige liebt es, kreativ zu arbeiten und das am besten nachhaltig. Die kaputte Jeans ist für die Tonne viel zu schade? Also fertigt Schorling daraus bunte Osterküken. Und aus dem zerrissenen Tischtuch wird ein Turnbeutel. Ihre Ideen gibt sie gerne weiter. Deshalb hat sie sich dem Team des Nähcafés beim Reparaturcafé angeschlossen.

Beim letzten Treffen sind besagte Osterdekorationen entstanden. Unter anderem ein „Hase aus einer Milchtüte“, schwärmt Bassums Agendabeauftragte Reinhild Olma, die das Reparaturcafé begleitet. „Da muss man erst einmal drauf kommen“, lobt sie die Kreativität Inge Schorlings.

Schicke Tops aus Papas Oberhemd: Tipps gibt es auch für jüngere Teilnehmer

Mittlerweile hat sich ein fester Stamm von Näherinnen gefunden, die regelmäßig dort zusammenkommen, nähen, dabei Kuchen essen und sich austauschen. „Hauptsächlich ältere Damen“, sagt Schorling. Sie wünscht sich auch jüngere Teilnehmer.

In den Anfängen hatten sich häufiger Jugendliche eingefunden. Eine Gruppe Mädchen beispielsweise wollte Tops nähen. „Das war herrlich“, erinnert sich Schorling. Denn sie konnte den Freundinnen hilfreiche Tipps an die Hand geben. So sind am Ende Tops aus Papas altem Oberhemd entstanden.

„Heutzutage wird Nähen leider nicht mehr in der Schule gelehrt“, bedauert Schorling. Ihre Erfahrung: Die wenigsten können mit einer Nähmaschine umgehen. In der Nähgruppe wird dieses Defizit behoben. Wichtigste Voraussetzung: Eine Nähmaschine muss vorhanden sein. „Ich habe immer eine Ersatzmaschine, falls jetzt jemand keine hat und einfach mal mitmachen möchte. Wir sind allerdings kein Nähkurs und auch keine Änderungsschneiderei“, stellt Schorling klar. Wer hingegen nur etwas eingerostet ist, bekommt selbstverständlich eine Anleitung.

„Wir sind kein Nähkurs und auch keine Änderungsschneiderei“

Wer kommt, sollte neben der Nähmaschine am besten auch alte Sachen oder Stoffe mitbringen. Schließlich soll daraus etwas Neues entstehen. Was das sein kann, dazu hat die Gruppe eine ganze Menge Ideen.

In den vergangenen Wochen und Monaten sind allerlei nützliche und schöne Dinge entstanden, unter anderem Taschen, kleine Rucksäcke, Dekoartikel, Stricknadelgaragen und Körnerkissen.

Eine Auswahl ist unter anderem in einer Vitrine in der Seniorenberatungsstelle ausgestellt. Wem ein Artikel gefällt, der darf diesen gegen eine kleine Spende gerne mitnehmen, sagt Olma.

Ausstellungsvitrine in der Seniorenberatungsstelle Bassum

Gegründet wurde die Gruppe einst von Maria Babic und Marianne Kostorz. Beide sind immer noch im Reparaturcafé dabei. Kostorz hat allerdings nicht mehr so viel Zeit und Maria Babic hat ihr Reparaturtalent entdeckt. Da freute sich Olma umso mehr, dass Inge Schorling in den Ruhestand ging und eine neue Aufgabe suchte. Die 67-Jährige näht für ihr Leben gern. „Das habe ich immer schon getan“, sagt sie. „Das liegt bei uns in der Familie.“ Ihre Mutter war Näherin, ihre Oma ebenfalls. „Es war normal bei uns, Reste aufzubrauchen. Kleidung selbst herzustellen überhaupt, kreativ zu werden.“ Schorling hat einen großen Fundus an Stoffen. Und auch jede Menge Ideen. Die holt sie sich unter anderem aus dem Internet.

Zusätzlich versteht sie ein bisschen was von Nähmaschinen. „Die alten Maschinen lassen sich gut reparieren“, sagt sie. Da sei manchmal nur eine Kleinigkeit verstellt, weil die Maschinen zu lange im Keller oder auf dem Boden einstaubten. Zeit also, die Dinger wieder einzusetzen.

Der nächste Termin ist der 22. April. Dann öffnen Reparaturcafé und Nähcafé wieder von 9.30 bis 12 Uhr im Jugendhaus Fönix.

Hintergrund

Jeden vierten Samstag im Monat treffen sich handwerklich erfahrene Experten im Jugendhaus Fönix in Bassum und reparieren kostenlos defekte Kleingeräte. Die Besitzer dieser Geräte können den Tüftlern helfen oder zuschauen, sie können sich aber auch die Zeit im Nähcafé vertreiben.