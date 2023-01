Umfrage: Neues Jahr, neuer Versuch? Barnstorfer Bürger über ihre (nicht vorhandenen) Vorsätze

Von: Jannick Ripking

Die guten Vorsätze zum Jahreswechsel haben bei den Barnstorfern keinen besonders hohen Stellenwert. Viele meinen, dass es sich ohne sie einfacher leben lässt. © Imago / Panthermedia

Lebt es sich mit oder ohne gute Vorsätze im neuen Jahr leichter? Eine stichprobenartige Umfrage in Barnstorf hat ergeben, dass die Fleckenbürger eher nichts von Vorsätzen halten.

Barnstorf – Neues Jahr, neue Vorsätze: Viele nehmen sich zum Jahreswechsel vor, gesünder zu leben, mehr Sport zu treiben oder sich von ungeliebten Altlasten zu verabschieden. Aber nur wenige schaffen es, ihre gesetzten Ziele langfristig zu verfolgen. Manche scheitern schnell an ihrem neuen Anspruchsdenken. Fast zwei Wochen ist 2023 jetzt alt. Wie sieht es in Barnstorf aus? Haben sich die Bürger überhaupt Neujahrsvorsätze aufgebrummt? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat sich stichprobenartig im Flecken umgehört.

Ziemlich einhellige Meinung: Ohne Vorsätze lebt es sich leichter. Viele Befragte, die meist anonym bleiben wollten, gaben an, dass Vorsätze oft sowieso nicht eingehalten werden. Warum also die Mühe machen und Ziele festlegen, wenn sie sich hinterher nur als heiße Luft herausstellen? Aufhören zu rauchen? Klappt eh nicht. Endlich ein privates Projekt angehen? Vielleicht im kommenden Jahr. Den Stress reduzieren? Nein, die Arbeit ruft.

Justin Mende ist bei Neujahrsvorsätzen gespaltener Meinung. Zwar meint der 23-Jährige, dass man Vorsätze nicht brechen kann, wenn es sie gar nicht erst gibt. Doch er habe auch schon positive Erfahrungen gemacht: „Vergangenes Jahr habe ich mir vorgenommen, mehr Sport zu treiben. Das hält bis heute an“, sagt er stolz. Aber: „Das war auch schon das Jahr davor mein Ziel. Da hat es echt noch überhaupt nicht geklappt.“ Für dieses Jahr hat er sich vorgenommen, „es lieber ruhig anzugehen“. Denn: „Das ist nur unnötiger Druck, den man sich direkt am Anfang selbst macht.“

Shirin Kutz hätte sich gerne Vorsätze für dieses Jahr gemacht, „aber ich weiß ganz genau, dass ich sie nicht einhalten würde“. Das hätten Erfahrungen, „die schon etwas her sind“, gezeigt. Wenn die 20-Jährige mehr Selbstdisziplin in dieser Hinsicht hätte, „würde ich mir vornehmen, ausgeglichener zu leben und mich gesünder zu ernähren“. Das seien „eben die Standardvorsätze, die man sich so macht“, sagt die Barnstorferin lächelnd.

„Privat hatte ich noch nie irgendwelche Vorsätze“, erzählt Dunja Helms aus Barnstorf. Sie bleibt in ihrem Leben lieber flexibel und will sich keine festen – eventuell unerreichbaren – Ziele setzen. Sie sagt: „Es kommt doch sowieso immer anders, als man es plant.“ Beruflich hat sie hingegen Vorsätze. Sie ist die Lebensgefährtin von Thorsten Brüggemann, der auch in diesem Jahr wieder in Barnstorf einige Veranstaltungen anbieten wird. Als Organisatorin unterstützt sie ihn dabei. Ihre Vorsätze: „Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und nach vorne blicken.“ Dazu zählt: „Ich möchte gelassen mit jeglichen Konfrontationen umgehen.“

Auch Roland Nierentz war nie der Typ für Neujahrsvorsätze – und wird es wohl auch nicht mehr werden: „Ich werde bald 83 Jahre alt. In dem Alter sucht man sich nicht mehr viel Neues“, sagt er. Brauche er aber auch gar nicht: „Ich bin zufrieden.“ Doch auch früher schon habe er sich keine Ziele für das jeweils neue Jahr gesetzt: „Ich habe immer viel gearbeitet und früh geheiratet. Da blieb dann kaum noch Zeit für Vorsätze.“