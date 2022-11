Schweizer Student eröffnet in Bassum Corona-Testzentrum

Von: Sigi Schritt

Gehört zum zwölfköpfigen Bassumer Testteam: Joy Schmiedeken, BBS-Schülerin aus Syke. © Sigi Schritt

Neues Corona-Testzentrum in Bassum: Nicht jede Prüfung ist gratis. Kontrolleurin Joy Schmiedeken erläutert, wann der Corona-Test für einen Patienten kostenlos ist und wann man für den Test bezahlen muss.

Bassum – Der Schweizer Wirtschaftsstudent Tobias Blankennagel aus Moordeich betreibt in Bassum an der Syker Straße ein neues Testzentrum. Seit Donnerstag steht sein Zelt für alle offen, die sich entweder für einen kostenlosen Bürgertest oder für einen kostenpflichtigen Bürgertest oder für einen Test als Selbstzahler interessieren. Das klingt kompliziert? Nein, das sei es nicht, sagt Joy Schmiedeken.

Die 19-Jährige ist eine von zwölf Mitarbeitern im Bassumer Team von Tobias Blankenagel. Sie verweist auf eine Liste mit den aktuellen Regeln. Die Liste gibt Auskunft, wann ein Test gratis ist und wann eine Prüfung Geld kostet. Es komme nämlich auf den Grund an, weshalb ein Patient sich testen lassen will.

Gratis ist ein Bürgertest etwa dann, wenn sich Personen aus einer Quarantäne „freitesten“ lassen wollen. Wer bestimmte Einrichtungen besuchen oder sich dort behandeln lassen will, muss für einen Test nichts bezahlen. Joy Schmiedeken zählt auf, für welche Einrichtungen die Gratis-Regelung gilt: Krankenhäuser und Tageskliniken, Einrichtungen für ambulante Operationen, Rehabilitationseinrichtungen, stationäre Pflegeeinrichtungen und Dialysezentren. Für pflegende Angehörige und Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten sei der Test ebenfalls kostenlos.

Wer sich ohne einen Grund testen lassen will, muss als Selbstzahler 9,50 Euro bezahlen. Deutlich billiger wird es, wenn jemand zum Beispiel am Tag der Testung eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen will. Gibt man diesen Grund an, kostet es drei Euro. Ähnliche Fälle: Wer Kontakt zu Personen sucht, die ein hohes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken wie Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen, muss ebenfalls drei Euro zahlen. Das gleiche gilt für Testwillige, deren Corona-Warn-App rote Kacheln anzeigt.

Das Prozedere im Bassumer Zelt ist stets gleich. Die 19-Jährige erläutert, dass zunächst ein paar Daten erhoben werden.

In Schutzkleidung gehüllt, mit FFP2-Maske und einem Gesichtsschutz ausgestattet, schiebt die junge Frau die Stäbchen einer Test-Ausstattung stets tief in die Nasenlöcher eines Patienten hinein. Sie achte darauf, dass jedes Stäbchen wirklich die Tiefen der Nasenlöcher erreicht. „Dort schwinge ich es wie ein kleines Lasso“, ergänzt die angehende Abiturientin. Den Abstrich des Stäbchens lässt sie dann mit einer Flüssigkeit reagieren.

In einer Viertelstunde ist das Ergebnis da: Corona-Test positiv oder negativ. Dieses Ergebnis teilt sie den wartenden Patienten mit. Wer nicht warten will, kann seine Daten elektronisch mitteilen. Das Ergebnis kommt dann per E-Mail.

Diesen Service nutzten bereits einige Autofahrer, die in das an zwei Seiten offene Zelt reingefahren sind. Diese Patienten müssten keinen Termin buchen, sagt Tobias Blankenagel. Sie hätten eine Kundenkarte, die sie lediglich vorzeigen müssten.

Ihr mache der Job Spaß, sagt Joy Schmiedeken. Die Schülerin der BBS Syke hat nach eigener Auskunft bereits in Weyhe Erfahrungen in einem Testzentrum am Rathaus gesammelt.

Für Tobias Blankenagel ist das Testzentrum auf dem Netto-Parkplatz an der Syker Straße das zweite, was er betreibt. Kurz vor dem Jahreswechsel und kurz vor dem Abitur an der KGS Stuhr-Brinkum hatte sich der damals 18-Jährige in Moordeich selbstständig gemacht (wir berichteten). Seine Station „Tempo Test“ laufe nach wie vor, sagt er. Die Station in Bassum will der Jungunternehmer mindestens bis zum Jahresende betreiben. Wahrscheinlicher sei es, das neue Testzentrum bis zum Ende des Winters zu öffnen. Er beruft sich auf Experten, die von steigenden Corona-Zahlen für die nächsten Monate ausgehen.

Wie kommt das Testzentrum an? Er habe nach eigenen Angaben positive Rückmeldungen aus den größeren Altenheimen in Bassum und aus dem Krankenhaus-Bereich erhalten, sagt der Unternehmer. Am vierten Tag habe er 30 Testungen registriert.

Man müsse schauen, ob die Öffnungszeiten angenommen werden. Sein Zentrum sei täglich von 7 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Mit zwei Einschränkungen: Samstags und sonntags öffnet das Zelt erst um 9 Uhr. Es scheint, dass das Test-Team am kommenden Wochenende gefordert wird, denn mehrere Leute erkundigten sich nach den Öffnungszeiten am Sonntag. Sie möchten Angehörige in Altenheimen besuchen und benötigen einen Test.

Wenn Kunden nichts für Tests bezahlen, wer zahlt für den Aufwand, den der Student betreibt? Die Kassenärztliche Vereinigung in Verden. Mit dieser Einrichtung rechne er ab, sagt er.

Unternehmer Tobias Blankenagel aus Moordeich eröffnet in Bassum sein zweites Testzentrum. © Sigi Schritt