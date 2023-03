Neubau nach Noten

Von: Anke Seidel

Alles im Plan: (v.l.) Kreisrätin Britta Korfage, Fachdienstleiter Mischa Flaspöhler, Architekt Michael Schröder sowie Musikschuldirektor Uwe Wegert und Landrat Cord Bockhop besichtigen den jetzt „wetterdichten“ Neubau. © Seidel, Anke

Stärkung für den Kulturstandort Landkreis Diepholz: Für drei Millionen Euro entsteht in Syke das neue Domizil der Kreismusikschule

Landkreis Diepholz. Seiner Kreismusikschule gibt der Landkreis Diepholz zurzeit viel Raum – im Wortsinn: In direkter Nachbarschaft zu ihren bisherigen Unterrichtsräumen sowie zum Syker Theater und zum Gymnasium entsteht ein Neubau nach Noten. Drei Millionen Euro investiert der Landkreis, um Musikschülern optimale Unterrichtsbedingungen zu bieten. Die feierliche Eröffnung des Hauses ist für den Herbst geplant.

Dass diese Investition den Haushalt des Landkreises nicht belastet, stellt Landrat Cord Bockhop während der Baustellenbesichtigung am Mittwoch klar – und erinnert an die Dividenden aus den landkreiseigenen Avacon-Aktien, die in die Finanzierung der Kulturbetriebe fließen. Dazu gehören genauso das Kreismuseum und die Volkshochschule (VHS). Letztere hat an der Oberschule in Bassum ein neues Domizil bezogen, das Kreismuseum den Anbau für das Goldhort-Museum bekommen.

„Das ist etwas Besonderes“

Dass die Kreismusikschule nun ein eigenes Gebäude erhält, ist nach Meinung ihres Direktors Uwe Wegert etwas Besonderes – und dringend notwendig: Immer wieder muss die Musikschule Klassenräume des Gymnasiums als Unterrichtsräume nutzen. Dabei ist auch dort die Raumnot groß, wie der Anbau an das Gymnasium beweist. Weil beide in Trägerschaft des Landkreises sind, waren bei der Ausschreibung Synergieeffekte möglich.

„Wir liegen gut im Zeit- und Kostenrahmen“, so Mischa Flaspöhler als Leiter des Landkreis-Fachdienstes Liegenschaften über den Musikschulneubau. „Der Stahl-Beton-Rohbau ist wetterdicht und nun können wir mit dem Innenausbau starten.“

Viel Licht fällt durch die großzügigen Fensterreihen in die Unterrichtsräume sowie in den 150 Quadratmeter großen Mehrzwecksaal. Architekt Michael Schröder erläutert die charakteristischen Eigenschaften des Neubaus nach Noten, an dessen Planung ein Akustiker mitgewirkt hat. Ganz bewusst sei zwischen jedem Unterrichtsraum – ob für Percussion, Schlagzeug, Gesang, Trompete, Geige oder Klavier – ein Nebenraum mit anderer, geräuscharmer Nutzung eingeplant worden, so der Architekt: Dieses bauliche Konzept beugt störenden Geräuschkulissen in den Unterrichtsräumen vor.

Der große Mehrzwecksaal bietet insbesondere Orchestern oder Chören weit bessere Probenmöglichkeiten als bisher, kann aber genauso für Aufführungen oder Workshops genutzt werden.

Dachbegrünung

Der Klimaschutz hat bei diesem Bauprojekt enorme Bedeutung. Deshalb wird der Bau nicht nur mit Nahwärme versorgt, sondern erhält genauso eine hochwertige Dämmung, eine Dachbegrünung und eine Photovoltaik-Anlage. Die Fassade entsteht aus Nadelholz und erhält einen Silikatanstrich. Weil der Bau die Kriterien eines Effizienzgebäudes 55 erfüllt, fördert die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) das Projekt mit rund 180 000 Euro.

Insgesamt 650 Quadratmeter Nutzfläche entstehen auf dem ehemaligen Areal des Syker Künstler-Symposiums, auf dem noch drei Marmor-Skulpturen von Louis Niebuhr zu sehen waren. Der Landkreis hat sie vorerst eingelagert, sie werden nach Fertigstellung des Gebäudes wieder einen Platz auf dem Gelände erhalten.

Auch für Lesungen

Dass der Neubau den Landkreis Diepholz als Kulturstandort stärkt und zur Steigerung der Lebensqualität beiträgt, steht für Landrat Cord Bockhop außer Zweifel. Er wünscht sich deshalb eine vielfältige Nutzung des Hauses – auch von Institutionen in der direkten Nachbarschaft und für Lesungen.

Viel Licht für die Musikschüler: Diese Fensterfront prägt den künftigen Percussion-Raum. Eine © -Chronologie, digital auf eine Betonwand projiziert

