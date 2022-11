Neu für die FDP im Weyher Gemeinderat: Franziska Schwarz-Beck

Von: Dierck Wittenberg

Bildung und Bauen gehören für sie zusammen: Franziska Schwarz-Beck besetzt für die FDP die entsprechenden Ausschüsse. © Dierck Wittenberg

Im Rat der Gemeinde Weyhe will sich Franziska Schwarz-Beck (FDP) für mehr Transparenz und Bürgernähe einsetzen. Weil sie die einst vermisst hat, ist sie zur Kommunalpolitik gekommen.

Weyhe – Als die Weyher Gemeindepolitik jüngst im Bau-Ausschuss den Planungswettbewerb für den Leisterplatz besprochen hat, meldete sich auch das neue Ausschuss-Mitglied zu Wort. Die Anwohner müssten informiert und dürften nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, forderte Franziska Schwarz-Beck von der FDP.



Die 38-Jährige hat im September die Nachfolge von Antje Sengstake angetreten, die der Ratsarbeit den Rücken gekehrt hat (wir berichteten). Gut ein Jahr nach der Kommunalwahl hat es damit zwei Wechsel im Gemeinderat gegeben. Zusammen mit der Sozialdemokratin Lisa Jarmuth (derzeit im Auslandssemester), die den Sitz von Sonja Eden übernommen hat, ist Schwarz-Beck eins von zwei neuen Ratsmitgliedern.



Wobei ihr die Arbeit in den politischen Gremien nicht ganz neu ist. Als Elternvertreterin war sie vorher hinzugewähltes Mitglied im Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend.



Daneben ist sie weiterhin Mitglied im Gemeindeelternrat, im Vorstand des Elternrats der KGS Leeste und sie leitet den Elternrat der Erichshofer Grundschule. Da ist es nicht verwunderlich, dass ihr Schule und Bildung wichtige politische Anliegen sind. Von ihrer Vorgängerin hat Schwarz-Beck den Sitz im Bau-Ausschuss sowie den im Schulausschuss übernommen.



Beide Bereiche – Bauen und Bildung – gehören für sie zusammen: „Die Gemeinde Weyhe muss klar sagen, was sie will“, sagt sie. „Die Infrastruktur ist auf 33 000 Einwohner ausgelegt.“ Wenn die Gemeinde weiter wachsen soll, müssten die Kapazitäten der Kindertagesstätten und Schulen ausgebaut werden.



Kommunalpolitikerin ist die alleinerziehende Mutter aus Hörden geworden, weil sie die Bürgernähe und Transparenz, die sie heute fordert, vermisst hat: Als 2018 die Einschulung ihrer älteren Tochter bevorstand, gehörte sie zu den Familien, die von der Schaffung eines neuen gemeinsamen Schulbezirks für die Grundschulen Erichshof und Leeste betroffen waren. Mit einem sogenannten Schwebebezirk hat die Gemeinde auf steigende Schülerzahlen in Erichshof reagiert. Aus dem Bezirk können angehende Grundschüler nun auch nach Leeste geschickt werden. Schwarz-Beck spricht hier rückblickend von einem „Kommunikationsdefizit“. Sie hätte sich frühzeitige Informationen gewünscht: Die Eltern hätten bei der Anmeldung nicht gewusst, dass ihre Kinder betroffen sein können. Die Verwaltung sei dem Anspruch, transparent zu sein, nicht gerecht geworden. „Da habe ich für mich überlegt: Das möchte ich ändern“, sagt sie über den Beginn ihres kommunalpolitischen Engagements.



Zur FDP sei sie gekommen, weil diese die einzige Partei gewesen sei, die auf ihre E-Mail reagiert habe. Geschrieben habe sie wegen des geplanten Schulbezirks allen Parteien. FDP-Mitglied sei sie seit 2021. Noch im selben Jahr kandidierte sie für den Gemeinderat, in den sie kürzlich aufgerückt ist.



In einem Vorstellungstext für ihre Kandidatur hatte Schwarz-Beck betont, dass ihr ein „vertrauensvolles und gleichberechtigtes Miteinander“ besonders am Herzen liege. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, hebt sie nun auch im Gespräch hervor. „Ich bin dafür, dass wir gemeinsam für Weyhe arbeiten.“ Schließlich habe die Gemeinde „ein paar Baustellen vor der Brust“. Neben der Ausstattung der Schulen und Kitas (auch der personellen) nennt sie etwa den Ausbau der Straßenbahn. Das „wertschätzende Miteinander“, das sie in der Gemeindepolitik fordert, sei „verbesserungsfähig“.



Zudem verweist Franziska Schwarz-Beck auf ein Kern-Thema der FDP: „In den letzten Jahren wurden viele Weichen dafür gestellt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung steigen wird.“ Hier gelte es Lösungen zu finden, ohne „die paar kommunalen Steuern zu erhöhen“.



In Leeste aufgewachsen, hat Schwarz-Beck ihre Ausbildung bei Döhle gemacht. Inzwischen arbeitet sie im Vertrieb einer Firma für Laser-Schweißtechnik. Als voll berufstätige Mutter bleibt nicht viel Zeit für andere Hobbys als das politische Ehrenamt. Über das Schwarz-Beck sagt, dass sie es nicht machen würde, wenn es ihr keinen Spaß machte.