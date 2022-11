Nachfahre jüdischer Emigranten besucht Bruchhausen-Vilsen

Von: Anne-Katrin Schwarze

An den Stolpersteinen an der Bahnhofstraße legt Ezequiel Lindenberg Blumen für seine Urgroßeltern, seinen Großvater und dessen Bruder nieder. © Anne-Katrin Schwarze

Br.-Vilsen – Eine Gruppe junger Menschen spaziert die Bahnhofstraße entlang. Sie plaudern, jeder mit jedem. Auf Englisch, für alle die eine Fremdsprache. Man hört ein Lachen, man sieht Herzlichkeit, man spürt etwas Unbeholfenes. Ezequiel Lindenberg, 29, aus Argentinien besucht die Schüler der Stolperstein-AG. Die Jugendlichen, die dafür gesorgt haben, dass die gedemütigten, vertriebenen, deportierten und ermordeten Juden aus Bruchhausen-Vilsen nicht vergessen werden. Ezequiels Großvater Hans war einer von ihnen.

Der November ist für eine Reise nach Deutschland nicht die erste Wahl. Das Wetter hüllt die Sehenswürdigkeiten für gewöhnlich in graues Einerlei. Die stillen Tage stehen an. Und der Jahrestag der Nacht, für die es wohl niemals ein vergleichbar treffendes Adjektiv geben wird. Die Pogromnacht, die unsägliche Nacht, in der die Rechte der Juden in Deutschland Opfer von Brandreden und Flammen wurden. „Dies ist ein hübscher Ort“, sagt der Reisende aus Übersee, der im November 2022 die Vilser Bahnhofstraße entlang spaziert. Die Herbstsonne lässt die gepflegten Häuser besonders hübsch aussehen. Beinahe ein Postkartenmotiv. Ezequiels Blick aber klebt am Gehweg. „Hier ist es also“, murmelt er. „Jetzt ist es real“, bringt er leise heraus. Der junge Mann geht in die Knie und fährt die eingravierten Buchstaben auf einem der gewienerten Stolpersteine mit den Fingern nach. „Hans Lindenberg“. Hans war Ezequiels Großvater.

Hans Lindenberg wurde 1930 in Bruchhausen-Vilsen geboren und wohnte mit seinen Eltern Hugo und Meta und seinem älteren Bruder Günter an der Bahnhofstraße 65, heute 46. Dort vertrieb die Familie unter anderem Textilien und Nähmaschinen. Hugo war der Sohn des Vilser Kaufmanns Salomon Lindenberg, der sein Geschäft an der Bahnhofstraße 53 hatte.

Ezequiel ist der Enkel von Hans. „Mein Großvater war eher verschlossen, aber ich hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm. Wir standen uns sehr nahe“, erzählt er den Schülern in Bruchhausen-Vilsen. Und doch kann er ihnen nicht viel mehr über das Kind Hans Lindenberg berichten, als sie in den vergangenen Jahren bereits selbst recherchiert haben. „Seine Erzählungen begannen mit der Ankunft in Argentinien. Alles andere war nur ,vorher’“, erinnert sich Ezequiel. „Ich spreche nicht darüber“, habe Hans gesagt, auch als sein Enkel ihn danach fragte. „Alle in der Familie haben das respektiert.“

Nur Ezequiels älterer Bruder bekam die seltene Gelegenheit eines Einblicks. „Ich zeige es dir ein einziges Mal“, gibt Ezequiel die Worte seines Großvaters wieder. Dieser habe seinen Bruder mit ins Schlafzimmer genommen und eine Schachtel geöffnet, die er im Schrank aufbewahrte. „Darin waren die Brille seines Vaters, ein Messer mit der Aufschrift Lindenberg, einige Dokumente und Bilder“, weiß Ezequiel heute. „Das ist alles“, habe Hans gesagt. Alles von „vorher“.

Eine Geschichte aus Hans‘ Kindheit in Bruchhausen-Vilsen hat es in die neue Heimat und durch die Mauer des Schweigens geschafft. Ezequiel erzählt: „Schulkameraden und ,Freunde’ passten ihn auf dem Nachhauseweg ab. Sie wollten ihn in einem zugefrorenen See ertränken. Weil er jüdisch war.“ Hans muss da sieben oder acht Jahre alt gewesen sein.

Die Jugendlichen aus Deutschland hören schweigend zu. Aus Respekt ebenso wie aus Scham. „Wie können Menschen anderen Menschen so etwas antun?“, raunt Sabrina in die Stille hinein. „Wir kennen diese Geschichte“, gesteht sie. „Sie ist hier nicht vergessen“, versichert sie ihrem Gast.

Die jungen Menschen, die sich hier treffen, leben so weit von einander entfernt wie kaum anders möglich. Doch ihre Urgroßeltern haben dieselben Wurzeln. In den 1930-er-Jahren waren sie Schulkameraden, Freunde, Nachbarn in Vilsen. Bis diese Nacht im November 1938 alles veränderte, die einen zu Deutschen erhob, die anderen zu Juden erniedrigte. Mit dem Wissen um das Schicksal der Juden aus Bruchhausen-Vilsen ist dies keine einfache Begegnung. Und doch eine Fröhliche.

Vor dem Spaziergang. Die Schüler der Jahrgänge zehn bis zwölf sind aufgeregt, das merkt man ihnen an. Alle sitzen im Gymnasium parat, um den Gast willkommen zu heißen. Die Schüler der AG und Schulleiterin Lisa Peitzmeier-Stoffregen. Lehrer Tim Schöning, der das Projekt mit viel Engagement vorangetrieben hat, fehlt. Er unterrichtet jetzt an einer anderen Schule. Sie müssen fast eine halbe Stunde warten, denn viele haben Interesse am Lindenberg-Sproß, der für einen Tag nach Bruchhausen-Vilsen kommt. Im Rathaus darf er sich ins Gästebuch eintragen. „Der Termin war ganz kurzfristig“, sagt Frau Meyer. Zu kurzfristig, um die Presse stellvertretend für die Öffentlichkeit einzuladen, vermutet sie.

Frau Meyer hat an der Geschichte der Juden in Bruchhausen-Vilsen ebenso geforscht wie die Stolperstein-AG des örtlichen Gymnasiums. Sie war im Internet auf einen Bericht von Ezequiel Lindenberg aus Argentinien gestoßen, der als Schüler einer jüdischen Schule die Geschichte seiner Vorfahren aufgeschrieben hatte. Über sie war der persönliche Kontakt zu ihm entstanden, sie ist eines von fünf Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die seit diesem Herbst im Auftrag des Fleckens an einem Konzept arbeitet, wie man den Opfern von Krieg und Gewalt ein würdevolles Andenken schaffen kann. „Nicht alle mögen es, wenn man in dieses Thema eintaucht“, deutet sie an und bittet, weder mit vollem Namen genannt noch fotografiert zu werden.

Dann steht er in der Tür. Ein 29-Jähriger, der kaum älter aussieht als die angehenden Abiturienten. Alle Augen strahlen. Was nun? Händeschütteln? In Zeiten von Corona? Sich umarmen, nachdem man ein paar Mal miteinander gemailt hat? Drauflos plaudern? Keiner der Gastgeber spricht Spanisch, der Gast kein Deutsch. Im kleinen Besprechungszimmer einen Platz zu finden, sorgt glücklicherweise für Beschäftigung. „Es ist ein besonderer Tag“, sagt Lennart während der Vorstellungsrunde und bringt erst einmal nicht viel mehr heraus. Seit sieben Jahren sind die Lindenbergs sein Thema. Jetzt sitzt er einem Familienmitglied gegenüber. „Ein Traum wird wahr“, sagt Ezequiel, ähnlich schüchtern, ähnlich unsicher, ähnlich beseelt wie alle in diesem Raum.

„Mein Urgroßvater war ein Nazi, aber für meine Mutter war er vor allem ein liebevoller Großvater“, traut sich eine Schülerin zu erzählen. Die Rolle der eigenen Groß- und Urgroßeltern im Nazi-Deutschland sei ein Thema, das im Alltag immer noch vermieden werde, erklärt die Schulleiterin. Bei Familienfeiern sei das kein Thema. Ezequiel kennt das aus der anderen Perspektive. „Über die Zeit hier wird nicht gesprochen“, berichtet er aus seiner Heimat und der jüdischen Gemeinde dort.

Sie war früher gleichzeitig eine deutsche Gemeinde. Mit vielen dort habe Hans in seiner Muttersprache gesprochen. „Für alle war er ,der Deutsche’“, erzählt sein Enkel. Aufrecht, respektvoll, distanziert, korrekt.

Für Hans sei es nie infrage gekommen, nach Deutschland, nach Bruchhausen-Vilsen zurückzukehren. Vor einigen Jahren machte sich sein Sohn auf den Weg, begleitet vom Teenager Ezequiel. Etwa drei Stunden hielten sie sich im Geburtsort ihrer Vorväter auf. Mit vergilbten Bildern in der Hand versuchten sie, die Häuser zu erkennen, in denen die Lindenbergs viele Generationen gelebt hatten. Kontakte zu Einwohnern, zu Ortskundigen hatten sie nicht. „Nach dem Krieg hätte man per Brief kommunizieren müssen, aber Hugo war 1948 gestorben. Und wem hätte Hans schreiben sollen?“, lässt Ezequiel die Schüler an der Geschichte seiner Familie teilhaben. Vor zehn Jahren fand sich auch im Internet noch nichts über die Lindenbergs aus Bruchhausen-Vilsen. Dafür hat in den vergangenen zwei, drei Jahren erst die Schüler-AG gesorgt. Gefolgt von der Initiative, die sich dafür einsetzt, einen Platz im Ort nach Familien Lindenberg zu benennen.

„Wir waren zu schüchtern, zu fragen“, erinnert sich Ezequiel an den ersten Besuch in Bruchhausen-Vilsen. Eine Straße und eine Apotheke hießen Lindenberg. „Wir waren sehr gerührt, unseren Familiennamen auf einem Straßenschild zu entdecken“, sagt er. Sein Vater und er nahmen an, das sei eine Erinnerung an ihre Vorfahren.

So weit war der Flecken vor zehn Jahren aber noch lange nicht. Lindenberg war und ist eine Ortsbezeichnung. Für den Vorschlag der Grünen, den Vorplatz des Hauses Bahnhofstraße 53 nach den Erbauern und langjährigen Besitzern stellvertretend für die vertriebenen Juden des Ortes „Lindenbergplatz“ zu nennen, findet sich keine Mehrheit im Rat.

„Ich habe von der Diskussion gehört“, sagt der Nachfahre. Daran beteiligen möchte er sich nicht. „Die Namen meiner Urgroßeltern, meines Großvaters und seines Bruders auf den Stolpersteinen zu sehen, das ist, als ob Deutschland sich ,entschuldigen’ würde“, sagt Ezequiel Lindenberg und hebt die Anführungszeichen mit der Stimme und einer Geste gleichzeitig hervor. „Es ist ein Zeichen“, gibt er die Haltung der Familie wieder, die er mit Bildern, Kurz- und Sprachnachrichten an jedem seiner Schritte dieser Reise teilhaben lässt. „Es berührt mich sehr, unseren Familiennamen auf den Stolpersteinen zu lesen“, sagt er zu den Schülern, denen Bruchhausen-Vilsen die Mahnmale des Künstlers Gunter Demnig zu verdanken hat.

„Es ist einmalig. Ich bin angetan“, so lassen sich Ezequiels Worte übersetzen, mit denen er sich von der AG verabschiedet. Seine Reise geht weiter. Berlin, Prag, Theresienstadt sind weitere Stationen. Dort starben Lindenbergs im KZ. Auch das ist auf den Stolpersteinen im Ort zu lesen. Eigentlich wollte er eine Urlaubsreise mit seiner Freundin Valeria nach Spanien unternehmen. „Aber ich musste auch hierher kommen“, lässt er einen Blick in seine Gefühlswelt zu.

Es ist Zeit, sich zu verabschieden. „Bitte, besucht mich“, lädt er die jungen Deutschen ein. Jederzeit seien sie in Argentinien willkommen. Der Spaziergang durch den Ort, vorbei an den Häusern aller jüdischen Familien, das Niederlegen von weißen Rosen auf den Gedenksteinen war für alle ein emotionales Erlebnis. „Auf Wiedersehen“, wünschen sie sich gegenseitig. Zwei Schülerinnen trauen sich und umarmen Ezequiel. Er erwidert die Umarmung.

Später. „Darf ich fragen, was hier passiert?“, erkundigt sich eine Passantin, die die Szene schon eine Weile beobachtet. „Kennen Sie die Stolpersteine?“, fragen die Schüler zurück. Die Frau verneint. „Diese Steine im Boden heißen Stolpersteine. Sie erinnern an Juden, die in diesem Haus gelebt haben, bevor sie fliehen mussten oder deportiert wurden.“ Die Jugendlichen könnten der Frau viel erzählen über das Schicksal der Salomons, der Meyers und Hanaus. Und besonders der Lindenbergs aus Bruchhausen-Vilsen.