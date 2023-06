„Status Quo“ mit Käsehäppchen bei „Musik im Park“ in Bruchhausen-Vilsen

Von: Anne-Katrin Schwarze

„Stone Washed“ geben den Takt vor. © Siedenberg, Oliver

Br.-Vilsen – „Nanana na, nanana na“ – manchmal braucht es nicht viele Worte, um Menschen glücklich zu machen. „Musik im Park“, diese drei stehen für garantiert gute Unterhaltung. Spielt das Wetter dann auch noch mit, gibt es – augenscheinlich – kein Halten. Hunderte pilgerten am Mittwochabend in den Vilser Kurpark. Gäbe es die Redewendung „mit Sack und Pack“ noch nicht, sie hätte dort ihren Ursprung haben können.

Fleischbällchen, Käsehappen, Trauben, Gemüsespieße, Kekse, Salzgebäck, Brot – mit diesen Leckereien reiste Martin Hagebölling mit Frau und Freunden aus dem Nachbarkreis Nienburg an. Sie transportierten die Speisen in unkaputtbaren Vorratsboxen, drapierten sie auf ihren beiden Picknickdecken dann jedoch auf Omas gutem Geschirr, mit Goldrand und Blümchen. Die beiden Paare aus Oyle mochten es schön haben an diesem schönen Abend.

Büfett to go

Hildegard und Wolfgang Wessels aus Bruchhausen-Vilsen zauberten aus ihrer Kühlbox ein ähnlich abwechslungsreiches Büfett und machten es sich im weitläufigen Park im Schatten der ausladenden Bäume in praktischen Falt-Campingstühlen inklusive Getränkehalter an der Armlehne bequem. Sie hatten sogar an eine LED-Tischlampe für die vorgerückte Stunde gedacht.

Gar nicht weit weg setzte ein Grüppchen dem noch einen drauf. Einen Campingtisch nämlich, eingedeckt mit rosa Tuch und stilvollen Weingläsern. „Wir haben uns abgeguckt, dass man das hier so macht, und machen das jetzt zum ersten Mal nach“, erzählten die Vier vergnügt.

Lange Schlangen

„Das ist einmalig hier, bei uns in Twistringen gibt es nichts Vergleichbares“, bedauerten Birgit Knickmann-Meyer und ihr Mann Lothar, die gemeinsam mit Christa und Stefan Müller den Weg auf sich genommen hatten.

„Hier sind einige Twistringer“, stellten sie so überrascht wie erfreut fest. Aber auch Syker waren da, Hoyaer, Bücker, Nienburger, Verdener, Emtinghäuser, sogar eine Hannoveranerin. Deren Autos parkten in langen Schlangen an der Homfelder Straße, der Lindenallee und auf dem Schützenplatz. Wer irgend konnte, kam zu Fuß oder mit dem Rad. Asendorfer, Uenzer und Schwarmer empfanden den zweiten Abend der sommerlichen Konzertreihe als Heimspiel. „Toll, dass das bei uns geboten“, rief eine Süstedterin gegen den Sound an, bei dem man nicht stillstehen konnte. Um auch diesen Refrain eines Ohrwurms mitsingen zu können, wechselte sie schnell in Gebärdensprache: zwei Daumen hoch.

„Bruchhausen, ich will die Hände sehen“, forderte es fast im selben Moment unünberhörbar von der Bühne. Die in Ehren ergrauten Jungs von „Stone Washed“ aus Syke haben schon an allen einschlägigen Party-Plätzen im Umland für Stimmung gesorgt.

Legendäre Coversongs

Die sechs Musiker ließen Mittwoch einen legendären Coversong nach dem nächsten los. Eine Moderation, um das Publikum zu kriegen, brauchte es im Kurpark nicht. Die Tanzfläche vor der Bühne wurde immer voller. Wer auf den Bänken vorm Konzertpavillon Platz genommen hatte, sparte nicht mit Beifall. Bis weit in den Park hinein gingen die Rock-Evergreens der 60-er bis 80-er-Jahre in die Füße. Auch, wer vor allem gekommen war, um Freunde zu treffen und zu plaudern, schnippte unweigerlich mit den Fingern und nickte im Takt. Die Setliste von „Stone Washed“ war ein idealer Begleiter durch einen der ersten wahren Sommerabende.

Nicken und Schnippen

„Das sind die großen Hits von damals“, sinnierte Eberhard Schumann. In seiner aktiven Zeit als DJ legte er Musik wie diese selbst auf. Im Park saß er so, dass er gut sehen und hören konnte. Für ihn war dieser Abend vor allem ein Konzert, eines von fünf, die er in den jüngst im Umkreis besucht hat.

Campingtisch mit Tischdecke – Birgit Knickmann-Meyer, Christa Müller, Lothar Meyer und Stefan Müller aus Twistringen machen es sich schön bei „Musik im Park“. © Oliver Siedenberg

Am anderen Ende des Parks hatten sich Julia, Daria, Phil, Leif, Katarina und Jill niedergelassen. Sie gehen noch zur Schule. Für sie waren ausnahmslos alle Lieder Oldies. „Aber viele kennt man trotzdem“, sagten sie. Die 16- bis 18-Jährigen waren zum ersten Mal für „Musik im Park“ verabredet. Und doch gehörten sie, wie die meisten, zu den Stammgästen. „Wir waren früher mit unseren Eltern hier“, erzählten sie. Von ihrem Rasenplatz aus war die Band nicht zu sehen.

Auch Katharina Arends aus Bruchhausen-Vilsen und ihre Freundinnen hatten ihr Lager am Rande des Geschehens aufgeschlagen. Die Musik gut zu hören, eine Unterhaltung dennoch möglich: „Wir genießen diese Atmosphäre“.

Fingerfood

Aus Kühltaschen und Beuteln kamen Fingerfood und Knabberzeug zum Vorschein, Getränke holten sie beim Wirt, der für einen Abend die nötige Logistik in den Kurpark gekarrte hatte. Mit diesem Ansturm hatte er trotz bester Wettervorhersage offenbar nicht gerechnet. Bei 25 Grad im Schatten brauchten alle viel Geduld, die ein kühles Getränk erwerben wollten.

„Es war noch nie so voll wie heute“, war der Eindruck eines erfahrenen Teilnehmers. Etwa 1000 Besucher dürften es gewesen sein, so die Schätzung der Samtgemeinde. Da es weder Vorverkauf noch Einlasskontrolle gibt, liegen keine genauen Zahlen vor. Dass sich die Reihe über Jahre zum Magneten für ein zufriedenes und vergnügtes Publikum entwickelt hat, reichte den Ratsleuten bisher als Beleg, diese Investition in Lebensqualität auch mit einem klammen Haushalt zu tätigen – wenn sich auch nur wenige selbst ein Bild von der Freude darüber machten.

„Cool“, fanden es die Teenies, „richtig klasse“ eine Gruppe Erzieherinnen beim Kolleginnenausflug, „genial“ einer, der zu „Status Quo“, „Rolling Stones“, „Eagles“ und „Dire Straits“ schon in der Disco getanzt hat. „Nanana na, nanana na“, buchstabierten „Stone Washed“ den Refrain des „Steam“-Klassikers. „Hey, hey-e“, fielen Hunderte vergnügt ein. Manchmal braucht es nicht viel, um Menschen glücklich zu machen.