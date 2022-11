Munitionsmangel: Stuhrer Jäger können das nur schwer nachvollziehen

Von: Gregor Hühne

Leere Hülsen: Die Lieferzeiten für neue Büchsenmunition wie die abgebildeten (v.l.) „.22 Hornet“, „.222 Remington“ oder „.308 Winchester“ haben sich verlängert. Lieferengpässe gibt es auch bei Schrotmunition. © Gregor Hühne

DIe Jägerschaft in Stuhr beklagt Lieferprobleme und Preissteigerungen. Sportschützen hingegen sind vom Munitionsmangel nicht betroffen.

Stuhr – Hülsen, Treibmittel und Geschosse sind die Komponenten, die Jäger für ihre Munition brauchen. Daran mangelt es derzeit. Beispielsweise sei Schrot-Kaliber 16 beim Jagdausstatter Frankonia in Brinkum bis Ende des Jahres nicht mehr lieferbar. „Gewisse Munition ist einfach nicht zu bekommen“, sagt Jäger Hayo Wilken, Hegeringleiter in Stuhr und Weyhe: „So etwas hat es noch nie gegeben!“

Schützenverein Stuhr ist vom Munitionsmangel nicht betroffen

Munitionsverkäufer können laut Wilken nicht zusagen, ob eine Palette mit Munition geliefert werde oder nicht. Wenn dann doch mal eine ankomme, sei diese schnell vergriffen und die Munition gehe zunächst an Stammkunden, berichtet Wilken weiter. Grundsätzlich käme es zwar immer mal vor, dass einzelne Kaliber-Sorten nicht verfügbar seien, aber so pauschal sei das neu, ordnet er die Lage am Munitionsmarkt ein. Die Filialleitung der Niederlassung des Jagdausstatters Frankonia in Brinkum stand für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

Dabei gibt es zunächst einmal ein großes Reservoir an Munitionssorten. Ein Jagdschütze könnte theoretisch auf andere Geschossgewichte und Hersteller wechseln, aber in der Regel macht das niemand, schildert Hayo Wilken. Der Grund: Beim Einschießen wird ein Gewehr quasi auf eine Munitionsart festgelegt. „Jeder hat da seine Philosophie, mit welchem Geschoss er das macht.“ Ein Wechsel erfordere ein erneutes Einschießen – ein kostspieliger Mehraufwand.

Entspannter sieht es beim Schützenverein Stuhr aus. „Uns betrifft der Mangel so nicht“, sagt Vorsitzender Andreas Dettmer. Die Luftgewehre der Schützen verschießen in der Regel Bleikugeln – sogenannte Diabolos. „Da ist mir von den Sportleitern nichts zugetragen worden, dass es da einen Mangel gib.“

Große Nachfrage nach Munition, vielfältige Gründe für den Mangel

Warum nun ein Munitionsmangel am Markt herrscht, kann Hayo Wilken nicht ganz nachvollziehen. Vom Hörensagen heiße es, dass die Amerikaner den deutschen Markt leer kaufen, und auch die Osteuropäer große Munitionsmengen erwerben.

Mit dem Ukraine-Krieg seien außerdem Munitionshersteller und Zulieferer ausgefallen, so Wilken – insbesondere bei Schrot-Patronen. Beispielsweise kämen Kunststoff-Hülsen zu einem großen Teil von dort. „Es gibt Schrot-Patronen aus Pappe als Alternative, die Qualität ist nicht schlechter, die sind aber auch vergriffen“, ergänzt Wilken die verlagerte Nachfrage.

„Viele deutsche Werke gibt es nicht mehr, die Munition herstellen“, weiß Wilken. Heute seien das oftmals große Konzerne, die kleinere aufkauften und dann die Preise bestimmen können.

Für das normale Jagdgeschehen gibt es einen Grundbedarf an Munition. Laut dem Hegeringleiter gibt es seit Sommer dieses Jahres eine neue niedersächsische Verordnung, die einen jährlichen Schießnachweis erforderlich macht. Ein Jäger muss demnach einmal im Jahr auf den Schießstand, um zu dort zu schießen, und zu zeigen, dass er den Umgang mit der Waffe beherrscht. Der Nachweis sei für alle Gesellschaftsjagden ab fünf Jägern erforderlich, so Hayo Wilken. Die Einzeljagd sei davon aber nicht betroffen. Insgesamt gibt es in Niedersachsen laut Landwirtschaftsministerium rund 60 000 Jäger.

Naturschutzmäßige Jagd ist noch nicht beeinträchtigt

„Munition horten, das tun nicht die meisten“, ist Wilken überzeugt. „Der normale Jäger kauft seine Munition nach, wenn es zur Neige geht. Das sei bei etwa 30 Prozent seines Bedarfs der Fall. Jetzt kommt die Unsicherheit hinzu, da wird dann eine Packung mehr gekauft“, schätzt Wilken. Sportschützen deckten sich dagegen am Anfang eines Jahres ein.

Bei der naturschutzmäßigen Jagd in den Revieren mache sich die Munitionskrise noch nicht bemerkbar, sagt Wilken. Anders sehe das auf den Schießständen aus. Früher sei dort ausreichend Munition zu kaufen gewesen, heute müsse die selbst mitgebracht werden. „Die sporadischen Schützen haben echte Probleme bekommen.“

Neben dem Munitionsmangel trifft die Schützen ein weiteres Problem: die Preissteigerung. Eine Packung Büchsenmunition mit 20 Schuss koste rund 70 bis 75 Euro, so Wilken. „Die Munition, die ich beziehe, verteuerte sich etwa um 15 Euro zum Vorjahr“ – eine Steigerung von rund 20 Prozent.

„In gewisser Form werden sich diese Dinge wieder einpendeln“, ist der Hegeringleiter überzeugt. „Einige sprechen davon, dass das im Frühjahr soweit ist. Ganz klare Aussagen kann und will dazu keiner machen.“