Tödlicher Motorradunfall zwischen Bremen und Syke: 23-Jähriger prallt in Peugeot und stirbt

Von: Marcel Prigge

Bei einem Motorradunfall auf der B6 zwischen Bremen und Syke ist am Mittwoch ein 23-Jähriger gestorben. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Weyhe – Zu einem tödlichen Motorradunfall ist es am Mittwochnachmittag, 28. Juni, auf der B6 zwischen Weyhe und Syke in Höhe der Einmündung „Zur Böttcherei“ gekommen. Ein 23-Jähriger ist mit seiner Maschine in die Seite eines Peugeot gefahren. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

23-jähriger Motorradfahrer prallt in Peugeot: Er stirbt trotz Reanimationsversuchen am Unfallort

Wie ist es zu dem Unfall gekommen? Nach Angaben von Nord-West-Media TV bremste der Fahrer eines Peugeots auf der B6 ab, um nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Das führte am Mittwochnachmittag zu einem kleinen Rückstau, mehrere Wagen hielten hinter dem Peugeot. Zwei Motorradfahrer – beide 23 Jahre alt – wollten augenscheinlich nicht warten und versuchten die Autos links zu überholen.

Tragischer Verkehrsunfall auf der B6: Ein Motorradfahrer prallte beim Überholen in einen Peugeot. Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle. © Nord-West-Media TV

Als der 74-jährige Fahrer des Peugeot verkehrsbedingt nach links abbiegen konnte, übersah einer der beiden 23-jährigen Motorradfahrer den Wagen und krachte in die Seite des Autos. Anschließend prallte der zweite Motorradfahrer in seinen gestürzten Vordermann. Ein zufällig am Unfallort vorbeikommender Sanitäter konnte zwar noch professionelle Erste Hilfe leisten, dennoch starb der erste Fahrer trotz Reanimationsversuchen am Unfallort.

B6 zwischen Bremen und Syke gesperrt: Polizei sichert Spuren, Notfallseelsorger sind vor Ort

Der zweite Motorradfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeotfahrer wurde betreut, auch Notfallseelsorger waren vor Ort. Die B6 ist am Nachmittag für mehrere Stunden gesperrt worden. Das Auto und die beiden Motorräder wurden zur weiteren Begutachtung sichergestellt und abgeschleppt, heißt es von der Polizei.