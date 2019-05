„Alles neu macht der Mai, macht die Seele frisch und frei.“ – Der Frühling zeigt sich (ab und an) schon von seiner besten Seite. Die Natur blüht und duftet besonders intensiv. Und wir bekommen ein Gefühl von Neubeginn. Vielleicht habt ihr es auch schon zu hören bekommen: Möbel Debbeler passt sich diesem Motto an und renoviert das Möbelhaus seit Anfang April 2019.

Dürfen wir mal kurz euren Geschmack treffen?

„Es ist wichtig mit den neusten Interior-Trends mitzugehen und stets up to date zu sein, damit wir unsere Kunden inspirieren und all ihre Wünsche erfüllen können.“, so Möbel Debbeler. Weiter berichten sie: „Wir besuchen zwar jedes Jahr verschiedene Messen und diverse Möbelhäuser, um die Neuheiten auf dem Möbelmarkt zu sehen und erleben zu können. Trotzdem gelingt es uns nur diese neuen Trends dem Kunden richtig zu präsentieren, wenn auch das Drumherum, wie moderne Wandfarben, Designerböden, Dekoration oder Lampen, mit den Möbeln harmonisieren. Und darum ist uns der große Umbau so wichtig!“.



Im Küchenhaus sind bereits die neusten Trends eingezogen. So freut sich das Möbelhaus umso mehr ebenfalls bald im neuen Glanz und mit mehr Frische zu erscheinen. Viele Warengruppen werden komplett auf links gedreht wie auch einige neue Bereiche entstehen werden.



Hierzu einige Fakten:



Umbau der Schlafzimmerabteilung mit Boxspringbetten, Matratzen- und Schrank-Studio

Neues Massivholz-Studio

Neues Fernsehsessel-Studio

Neue, moderne Polsterflächen zum Thema Komfort und Funktion

Neue, moderne Abteilung der "Schöner Wohnen Kollektion"



Ganz besonders freut sich Möbel Debbeler auf die neue „Schöner Wohnen“-Abteilung. Denn, wenn schöne Dinge aufeinandertreffen und zueinander passen, dann sagt ein Raum mehr als Tausend Worte. Zusammen mit einigen der besten Designer wurde ein Möbelportfolio für fast jeden Raum entwickelt: Stühle, Tische, Sideboards, Polster- und Schlafzimmermöbel. Und dies alles in einer großen Auswahl sowie mit hoher Wohnkompetenz und Stilsicherheit.

Hauptsache euer Zuhause wird mit uns noch schöner!