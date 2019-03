Jan Brockmann (links), selbstständiger Ranger in der Lüneburger Heide und Dozent, erläuterte einem 50-köpfigen Publikum im ehemaligen Schafstall in Stemshorn Aufgaben und Kompetenzen eines Rangers in Deutschland. Eingeladen hatte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Lemförde, Heiner Richmann (rechts). Foto: Brauns-Bömermann

Stemshorn - Von Simone Brauns-bömermann. Das Fazit des Erfahrungsaustausches von Ranger Jan Brockmann aus der Lüneburger Heide und rund 50 Interessierten am Dienstagabend im Schäferhof in Stemshorn hieß mehrheitlich: „Der Dialog, ob der Naturpark Dümmer einen Ranger braucht, ist positiv angestoßen.“

Den Tipp, Jan Brockmann als Fachmann einzuladen, hatte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Lemförde, Heiner Richmann, von Schäfermeister Michael Seel erhalten. Richmann sah die Notwendigkeit der Information über Aufgaben und Kompetenzen eines Rangers aus Theorie und Praxis, weil es in der Dümmerregion verstärkt zu Kontroversen kam und mit dem Marissa-Ferienpark, der für Naherholung in der Natur wirbt, die Besucherlenkung zu überdenken ist.

Brockmann kennt die Region: Sein Erstkontakt war als Elfjähriger in der Naturschutzgruppe im Emsland. Er lebte in Barnstorf und machte Abitur in Diepholz. „In der Schülerzeitung gab ich als Berufswunsch ,Ranger' an“, erinnert sich der „Natur-Umsorger“.

Er zeigte eine Karikatur mit einem Naturschützer hinter Bergen von Akten: „Ich habe meine gut dotierte Stelle aufgegeben und habe mich als Ranger in der Heide selbstständig gemacht.“ Der Grund war schlicht: Er wollte wieder in der Natur arbeiten, mit Menschen für Menschen gestalten. Brockmann doziert national und international und ist Preisträger von „Tourismus mit Zukunft“ des Landes Niedersachsen.

Er kennt die Theorie und Praxis und erklärte, dass er die Strukturen der in der Dümmerregion und im Naturpark Dümmer arbeitenden Akteure gut kenne: „Der Ranger in der Natur nimmt Aufgaben ab, er ergänzt die Naturschutzarbeit und ist Mittler zwischen Natur und Tourismus“. Brockmann entwirrte den ambivalent empfundenen Namen „Ranger“: „Das ist nicht der mit Colt bewaffnete Hilfssheriff oder sind Brigaden auf Wilderer-Jagd.“ Es sei vielmehr ein Ansprechpartner für interessierte Menschen in der Natur bei Fragen, Anliegen oder Anregungen. Sinnvoll sei ein Ranger dann, wenn die Besucherfrequenz ansteige. Er sah den Erfolg des Miteinanders von Tourismus und Naturschutz allein in der Allianz.

Es folgte am Dienstagabend ein Exkurs zu hoheitlichen Rechten. Der Ranger setzt auf nachhaltige Überzeugung durch Erklärung: „Es reicht nicht mehr, Nein zu sagen, man muss es begründen. Ich bin ein Befürworter eines guten Mix im Team der Ranger. Es gibt die Ausbildung zum Natur- und Landschaftspfleger und die akademische Ausbildung.“

Die Tendenz in Deutschland, Ranger einzustellen, sei groß. Die Trägerschaften variierten von Land, Landkreis bis zur Kommune. Der Königsweg zur Installierung der Stelle führe über Kommunen und Landkreis.

„Viele Rangerstellen sind durch Konversion entstanden“, auch bei Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen.

Fragen und Diskussion folgten bei der Veranstaltung im Schäferhof. Einzig Heike Hannker gab ein parteipolitisches Statement für die FDP-Fraktion ab: „Wir brauchen das hier nicht, wir haben genügend Akteure vor Ort, die sich kümmern, und ich behalte die Kosten im Auge.“

Dr. Michael Wunderlich von der Natur- und Umweltschutzvereinigung Dümmer (NUVD) fragte Brockmann nach einer Konkurrenzsituation zu den Naturschutzverbänden. „Gerade dieser Mix macht den Erfolg aus“, lautete die Antwort.

Eine klare Arbeitsbeschreibung für den Ranger helfe, die Versorgungslücke zu schließen. „Wenn der Ranger erst da ist, hat der plötzlich so viele Aufgaben, dass unklar ist, wie es vorher geklappt hat“, so Brockmann.

Schäfer Michael Seel sah das ähnlich: „Ich muss Landschaftspflege machen, keine Besucherführung.“

Frank Apffelstaedt (Naturschutzring Dümmer) sah die Kapazitäten der Naturschutzverbände erschöpft und im Ranger eine Ergänzung. Ulli Stich sprach als Segler: „Ich fände es schön, wenn wir damit jemanden fänden, der alle Akteure in Sachen Tourismus und Natur an einen Tisch bekäme.“ Eine Touristin sprach sich ebenfalls für die noch fehlende Ansprechperson aus.

Christian Kosanetzky aus Lembruch (Naturschutzbund Deutschland) sah die Notwendigkeit vor dem Kostenargument: „Die Präsenz dieser Person kann nur Vorteile bringen“. Udo Effertz (NUVD) zögerte: „Wir müssen erst unsere Natur-Akteure-Ressourcen bündeln“, war seine Meinung. Elke Oelmann aus Barnstorf betonte den Mehrwert für die Region durch die Naturschätze.

Jan Brockmann resultierte: „Der Ranger muss eine gnadenlos freundliche Person sein.“

Das letzte Wort fand Heiner Richmann: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ohne Ranger in Zukunft auskommen“.

