Mitten in der Nacht: Zwei Autos brennen auf Privatgrundstück komplett aus

Von: Steffen Maas

Die beiden Autos brannten bis zur Unkenntlichkeit aus. © Nord-West-Media TV

Mitten in der Nacht brannten außerhalb von Syke an der B6 zwei Autos auf einem Privatgrundstück. Die Bundesstraße wurde gesperrt, die Brandursache ist unklar.

Syke – Rund 60 Rettungskräfte der Feuerwehren aus Syke (Landkreis Diepholz) mussten in der Nacht zum Montag, 8. Mai 2023, zu einem mysteriösen Brand ausrücken. Auf einem Privatgrundstück an der Bundesstraße 6 standen plötzlich zwei Autos lichterloh in Flammen. Auf ein weiteres Auto drohte der Brand überzugreifen.

Brennende Autos in Syke: Feuerwehr bewahrt dritten Pkw vor den Flammen

Doch die Feuerwehrleute konnten das dritte Fahrzeug vor den Flammen retten. Dabei lief der Einsatz zunächst gar nicht so reibungslos: Ein Hydrant, der als wichtige Wasserversorgung hätte dienen können, stand zu nah an den meterhohen Flammen und konnte nicht angezapft werden. Stattdessen mussten die Einsatzkräfte mehrere Hundert Meter zur nächsten Versorgungsstelle eilen, um ihre Schläuche dort anzuschließen.

Während der Löscharbeiten musste die B6 komplett gesperrt werden, nach einiger Zeit waren die Flammen unter Kontrolle und gelöscht. Die Autos brannten völlig aus. Ein Polizeisprecher unterstrich die positiven Aspekte: Gebäude seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, sagte er den Reportern von Nord-West-Media TV. Auch die Witterungsbedingungen hätten geholfen, da bei trockeneren Verhältnissen durchaus das umliegende Grün ebenfalls in Flammen hätte aufgehen können.

Brandursache ungeklärt: Polizei ermittelt, wie die Autos in Brand geraten konnten

Nachdem die Einsatzkräfte der Syker Feuerwehren ihre Arbeit erledigt hatten, ist jetzt die Polizei an der Reihe: Sie muss herausfinden, warum die parkenden Autos mitten in der Nacht in Brand gerieten. Die Ermittlungen laufen.