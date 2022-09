Mit Simulator und Expresskursus in Sulingen zum Führerschein

Von: Harald Bartels

Teilen

Vor dem Sitz der Fahrschule an der Langen Straße: Bianca Falldorf mit ihrem Ehemann Stefan. © Bartels, Harald

Sulingen – Eine neue Anlaufstelle gibt es in Sulingen, um einen Führerschein zu erwerben: Am Samstag, 1. Oktober, nimmt die Fahrschule Falldorf, Lange Straße 22, ihren Betrieb auf. Inhaberin Bianca Falldorf ist noch relativ neu in der Branche, erst seit gut zwei Jahren ist sie ausgebildete Fahrlehrerin.

„Ich komme aus der Dienstleistung“, sagt die 41-Jährige. Sie habe lange Zeit in der Gastronomie gearbeitet und zuletzt in einem großen Betrieb die Auszubildenden betreut. Das habe ihr Spaß gemacht, sei aber aufgrund der Arbeitszeiten sehr fordernd gewesen. Als sie erfuhr, wie dringend Fahrlehrer gesucht werden, habe sie sich zur entsprechenden Ausbildung entschlossen. Nach acht Monaten theoretischen und vier Monaten praktischen Unterrichts schloss sie die Ausbildung mit mehreren Prüfungen ab: „Ich kann mich gut in die Fahrschüler hineinversetzen und ihren Stress in der Prüfungssituation nachvollziehen – da hat man Samba im Kopf.“

Während der Tätigkeit als angestellte Fahrlehrerin habe sie viele positiven Reaktionen von ihren Fahrschülern erhalten. „Da habe ich gemerkt: Ich hätte das schon viel früher machen sollen.“ Bestärkt durch diesen Zuspruch und unterstützt von ihrem Mann Stefan sei der Gedanke an die Selbstständigkeit gewachsen: „Im Februar hatten wir dann Corona und haben die Zeit genutzt, um mal zu planen“, verrät die Sulingerin.

Fahrstunden im Simulator sind laut Bianca Falldorf etwas günstiger als die auf der Straße – werden aber voll angerechnet. © Bartels

Das Ergebnis ist das eigene Unternehmen, für das in den bisher von einer Versicherungsfiliale genutzten Räumen ein günstiger Standort gefunden werden konnte. Ausgebildet werden hier die Führerscheinklassen B, BE und B197 sowie alle Zweiradklassen. Entsprechend verfügt die Fahrschule bereits über zwei Autos – eins mit Schaltgetriebe und eins mit Automatik – sowie ein Motorrad. Für alle anderen Fahrzeuge könne man auf die Unterstützung von drei Fahrschulen aus der Region zurückgreifen.

Bevor neue Fahrschüler jedoch zum ersten Mal auf dem echten Fahrersitz Platz nehmen, warten auf sie bis zu fünf Fahrstunden im Fahrsimulator. „Wir sind die erste Fahrschule in Sulingen, die so etwas anbietet“, sagt Bianca Falldorf. Diese Stunden seien etwas günstiger als die Stunden auf der Straße, würden aber würden komplett angerechnet. Alle notwendigen Bedienelemente sind vorhanden, drei Monitore gewähren Rundumsicht und Motoren im Stuhl sorgen für das „Fahrgefühl“. Per Kamera verfolgt die Software beispielsweise, ob die Fahrschüler den Schulterblick anwenden, und gibt entsprechend Rückmeldung – in einer von zwölf wählbaren Sprachen. „Die Fahrschüler sind oft in der ersten Stunde so nervös“, weiß die Fahrlehrerin, „und hier können sie in einem geschützten Rahmen erst einmal die Basics lernen – das macht den Start im echten Auto entspannter.“

Theorie auch im Blockunterricht vermitteln

Neue Wege geht sie auch beim Theorieunterricht – mit sogenannten Expresskursen: Dabei wird der Theorieunterricht nicht über mehrere Monate verteilt, sondern die 14 Lerneinheiten werden an sieben aufeinander folgenden Werktagen vermittelt. Darüber hinaus werden auch Ferienkurse angeboten, bei denen der Stoff im Blockunterricht am Vormittag behandelt wird; der erste Kurs ist für die Herbstferien geplant. Bei bestimmten Themen, wie etwa Versicherungen, werde auch mit externen Referenten gearbeitet.

Grundsätzlich wolle sie für die Schüler eine „Wohlfühlatmosphäre“ schaffen, betont Bianca Falldorf. Unterstützt werde sie dabei vor allem von Ehemann Stefan und Sohn Fabian, der sich beispielsweise um die Auftritte in den sozialen Medien wie den eigenen Internetauftritt kümmere.

Zum Auftakt am 1. Oktober von 9 bis 14 Uhr gebe es verschiedene Angebote, von denen sich Interessierte überraschen lassen sollten. Zum Herbstfest am 9. Oktober plane man, einen Motorradsimulator vor Ort zu haben.